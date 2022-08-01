لا ترتكب هذه الأخطاء الثلاثة عند شراء المكياج

إذا كنت تحب استخدام مستحضرات التجميل فِيْ المنزل، فليس من السيئ أن تتعلم مبادئ شراء هذه المنتجات. أين أنت ذاهب لشراء مستحضرات التجميل الصيدليات أم متاجر مستحضرات التجميل

3 أخطاء شائعة عند شراء مستحضرات التجميل

فِيْ هذه المقالة سوف نقدم لك 3 أخطاء شائعة عند شراء مستحضرات التجميل.

تجاهل خطر التسمم

العديد من النساء من عشاق مستحضرات التجميل التي تدوم لفترة أطول على الجلد، وبالطبع يقدم البائعون منتجاتهم للعملاء تحت اسم أحمر الشفاه أو كريم الأساس الذي يعمل على مدار 24 ساعة. يجب أن تعلم أن مستحضرات التجميل التي تدوم لفترة أطول على الجلد تحتوي على نسبة عالية من الرصاص، لأن هذا المعدن له تأثير كبير على الاحتفاظ بالبارافِيْن وألوان مستحضرات التجميل على الجلد.

نصيحة عملية

لمعرفة ما إذا كانت مستحضرات التجميل التي توشك على شرائها تحتوي على الرصاص، افركي بعض أحمر الشفاه على يدك. خيطه بخاتم ذهبي. إذا تغير اللون إلى الأسود، فتأكد من احتواء المنتج على نسبة عالية من الرصاص.

تجاهل تاريخ انتهاء الصلاحية

هل لديك عادة الاحتفاظ بظلال العيون لسنوات إذا كنت تحبها أكثر من نصف النساء اللواتي يذهبن إلى المتاجر لشراء مستحضرات التجميل لا ينتبهن لتاريخ انتهاء صلاحية هذه المنتجات. هذا على الرغم من حَقيْقَة أن العديد من هذه المنتجات لا تزال فِيْ المتاجر والجمارك وما إلى ذلك. لعدة أشهر، وعندما يتم بيعها، لا يتبقى شيء حتى نهاية تاريخ انتهاء الصلاحية.

نصيحة عملية

عند شراء مستحضرات التجميل، ابحث عن تاريخ انتهاء الصلاحية قبل أن يعجبك لون هذه المنتجات. يجب أن يكون للمنتجات الأصلية تاريخ إنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية.

شراء منتج مقلد بدلاً من الأصلي عند شراء مستحضرات التجميل

يمكنك إلقاء نظرة على علبة الماسكارا ومعرفة أن بها ملصق مراقبة الجودة من وزارة الصحة وشرائه بأمان، لكن الحصول على الملصق من وزارة الصحة لا يكفِيْ. فِيْ بعض الأحيان، لا تحتوي مستحضرات التجميل التي تدخل البلاد، حتى من خلال القنوات الرسمية وبتخويل من وزارة الصحة، على عبوات محكَمْة الإغلاق ويسهل تفريغها وتعبئتها بمواد أخرى من قبل المستغلين.

نصيحة عملية

أولا اختيار مستحضرات التجميل الأصلية، ثم التأكد من أن المنتج يحمل ملصق من وزارة الصحة وختم. يجب تمييز جميع العناصر الأجنبية على أنها أطعمة ومشروبات ومستحضرات تجميل ومواد نظافة بالفارسية، بما فِيْ ذلك اسم المنتج والعلامة التجارية وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ورقم تصريح دخول وزارة الصحة واسم الشركة المستوردة.