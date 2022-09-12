لا تسامحني ولكن لا تضيق كلمات، تعتبر اغنية لا تسامحني ولكن لا تضيق كلمات من اشهر وابرز الاغاني السعودية التي حققت نسبة عالية للغاية من المشاهدات حول العالم منذ اصدراها عبر منصة اليوتيوب الى هذا الوقت وهي من غناء الفنان المشهور والبارز اللامع فيصل الساهم وزاد شهرته الواسعة من خلال تقديم للكثير من الاعمال الغنائية الناجحة والمميزة في الوسط الفني واكتسب قاعدة جماهيرة واسعة على نطاق كبير حول العالم.

من هو فيصل الساهم ويكيبيديا

فيصل الساهم فنان سعودي شهير ومغني وملحن أغاني. ولد في المملكة العربية السعودية في القرن العشرين الميلادي. في الثلاثينيات من عمره يعتنق الدين الاسلامي ويقيم حاليا في مدينة الرياض. عندما كان مبدعًا في العزف على آلة العود، أصبح من أشهر وأبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية بعد أن قدم العديد من الأعمال الغنائية والمشاركة في الحفلات والمهرجانات داخل وخارج المملكة.

لا تسامحني ولكن لا تضيق كلمات

وفيما يلي نعرض لكم كلمات أغنية ” لا تسامحني ولكن لا تضيق ” للفنان السعودي فيصل الساهم على النحو التالي:

لَا تسامحني وَلَكِنْ لَا تَضِيق

مَا أَبِيك تَضِيق يَا بِسُمِّه شفاتي

افْتَرَقْنَا وانعدم فيني الشَّهِيق

واختنق وَأَقْوَم والملم شتاتي

كُلّ ضَحِكُه يَم غَيْرِك ماتليق

ياغيابك كَيْف وداني لمماتي

ضعت فِي بَحْرِ الْحُزْن وَأَنَا غَرِيق

والبقا لِلَّهِ فِي بَاقِي بَاقِي حَيَاتِي

خَلِّنِي فِي دنيتي وَسَط الْحَرِيق

كُلّ طبٍ مايجمع لِي رفاتي

مِن غيابك صابني جرحن عَمِيق

والمفارق رِيحَهَا قَاسِي وعاتي

صِرْت أُكْرِه عزلتي أَغْفَى وافيق

دالهن مابين حُزْنِي وامنياتي

وَدْيٌ أَرْحَل بِس مَا أَدَلّ مادل الطَّرِيق

ضَاعَت دروبي وَأَنَا عالِق بِذَاتِي .

أغنية لا تسامحني ولكن لا تضيق

من أشهر أغاني الفنان السعودي فيصل الساهم ، والتي حصدت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب منذ إعلانها الأول عام 2022 م حتى يومنا هذا، من أشهر أغاني الفنان السعودي فيصل السهم يستطيع كل المعجبين والمتابعين أن يقوم الفنان السعودي فيصل الساهم بتنزيل أغنية ” لا تسامحني ولكن لا تضيق”، بصوت الفنان الأصلي مباشرة عبر رابط الموقع الرسمي على الإنترنت “من هنا”

الاستماع إلى أغنية لا تسامحني ولكن لا تضيق

أغنية لا تسامحني ولكن لا تضيق هي من الأغاني السعودية التي حققت ملايين المشاهدات على منصة اليوتيوب. وغناها الفنان السعودي فيصل الساهم ، وألحان خالد العمودي، وتأليف إبراهيم بن سعود يمكن لجميع محبي الفنان السعودي فيصل الساهم الاستماع إلى أغنيته ” لا تسامحني ولكن لا تضيق ” لكن لا تضيقوا صوته الأصلي من خلال المقطع الصوتي المرفق أدناه.

لا تسامحني ولكن لا تضيق كلمات من اغاني الفنان المشهور والملحن السعودي اللامع فيصل الساهم والتي حصدت هذه الاغنية الملايين من المشاهدات حول العالم منذ اعلانها الى يومنا هذا والمطرب فيصل الساهم في الثلاثينيات من العمر الا انه اصبح واحد من اشهر وابرز المغنيين في المملكة العربية السعودية عبر تقديمه للعديد من الاغاني المميزة.