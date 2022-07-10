“لا تعليق”.. الآسيوي يفاجئ الهلال والنصر فِيْ كأس العالم

أثارت أنباء ترشيح الهلال للمشاركة فِيْ مونديال الأندية 2022، الكثير من الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خاصة بعد مطالبة بعض الإعلاميين الرياضيين بحق الفوز فِيْ تنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | نونو سانتو مفاجأة فِيْ الشارع السعودي بـ “4 قرارات مثيرة فِيْ الاتحاد”

وتداول المجتمع الرياضي السعودي شائعات إعلامية عَنّْ كأس العالم، بشأن ترشيح الهلال ومضيف النصر، مما تسبب فِيْ غموض واسع النطاق، فِيْ ظل عدم تحديد مَوعِد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022-2023.

“لا تعليق” .. الأسيوي يفاجئ الهلال والنصر فِيْ المونديال

ومن المقرر أن تقام فِيْ السعر النهائي لدوري أبطال آسيا فِيْ فبراير 2023، مما يعَنّْي أن منافسات كأس العالم للأندية ستقام بالطبع قبل المباراة النهائية فِيْ البطولة الآسيوية، لذلك ادعى البعض ترشيحهم لـ وذهب الهلال وآخرون لاستقبال النصر.

وأكد مصدر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن بطولة كأس العالم للأندية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، وأوضح أنه لم يصل أي خطاب رسمي بشأن المونديال سواء المَوعِد أو المقر.

وختم “لذا لا يمكنك التعليق على كأس العالم، ولا يمكنك التعليق على أي شيء غير موجود”.

يشار إلَّى أن الهلال كان آخر من شارك من قارة آسيا فِيْ مونديال 2022، عَنّْدما احتل المركز الرابع، بعد فوز واحد على حساب الجزيرة الإماراتي (6-1)، وبعد الخسارة. مرتين. ضد تشيلسي من إنجلترا (1-0) والأهلي من مصر (4-0).