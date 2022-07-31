لباس كلية الملك عبدالعزيز الحربية 2022، لقد تسائل الكثير من الأفراد ممن يبحثون عن الدراسة الجامعية بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية حول التعرف على لباس كلية الملك عبدالعزيز الحربية 2022 ، كون هنالك الاختلاف في الزي العسكري من كلية إلى أخرى ، سنوضح لكم ذلك عبر السطور القادمة من مقالنا ، تابعوا معنا .

كلية الملك عبدالعزيز العسكرية 1444

هي واحدة من الكليات العسكرية المرموقة في المملكة العربية السعودية. نص المرسوم الملكي على إنشائها كمدرسة عسكرية في مكة المكرمة في 22 ديسمبر 1955 م. إلا أنه تم افتتاحه رسمياً في شهر جمادى الأول 1375 هـ الموافق 1955 م. الجدير بالذكر أن الكلية تقدم عددًا من البرامج العسكرية المتميزة لتخريج الكوادر العسكرية، مما يساعد على سد الثغرات في القطاع الأمني ​​في المملكة العربية السعودية، وخدمة القطاع العسكري والأمني ​​على مستوى الدولة.

يرتدي كلية الملك عبد العزيز العسكرية

يختلف الزي الخاص لكلية الملك عبد العزيز الحربية حسب نوع القوة والاختصاص الذي ينتمي إليه الطالب الملتحق، كلون الزي والشارة التي يضعها الفرد العسكري على الكتف أو الصدر، والزي العسكري. وتتنوع الرتبة التي يلتحق بها الطالب، وفيما يلي تفاصيل الزي الرسمي لكل رتبة عسكرية

رتبة ملازم يرتدي الملازم رداء بني فاتح، قريب من الأبيض، مع أزرار معدنية مرصعة في إطار موحد، ويتخللها الشعار. كما أنه يرتدي قبعة سوداء.

رتبة الضباط المتخرجين يرتدي الخريج الزي العسكري الصحراوي بنقاط بنية، ويتم تحديد القبعة حسب التخصص حيث يكون لونها (أزرق أو أسود أو بني) ويختلف الشعار أيضًا حسب التخصص.

محرمات الزي العسكري في كلية الملك عبد العزيز

أقرت كلية الملك عبد العزيز بعض المحظورات المتعلقة بالزي العسكري لأعضائها والتي يجب الالتزام بها من قبل جميع منتسبي الكلية العسكريين، ومن أبرز هذه المحظورات ما يلي

يحظر كتابة اسم الله أو آيات القرآن الكريم، وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو طباعة الصور التي تحمل أشياء روحية وغيرها.

لا يجوز نزع غطاء الرأس (البيرة) في بعض الحالات التي تكمن في الآتي خارج المعسكرات الأقسام التابعة للكلية. عند قيادة مركبة عسكرية. في الحفلات الرسمية أو في المقاهي والمساحات المفتوحة. عند الاجتماع بالعسكريين من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

يشترط أن يحمل الشخص الذي يرتدي ملابس عسكرية المسبحة والعصا.

ارتداء النظارات الشمسية في طوابير الصباح والاستعراضات العسكرية يجب أن يكون وفقًا لتقرير طبي.

لا يجوز حمل السلاح الشخصي إلا بأمر من الجهات الرقابية.

يجب ارتداء الزي العسكري عند المثول أمام المحاكم الشرعية، سواء كان الفرد مدعياً ​​أو مدعى عليه.

يجب ارتداء الزي العسكري خلال المهمات القتالية المختلفة، وكذلك المهام المتعلقة بالحج.

لا يجوز بيع الزي العسكري الفردي أو إهداؤه أو حتى إعادته.

لا يجوز التخلص من الأزياء العسكرية برميها في صناديق القمامة وغيرها.

مميزات كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444

تتميز كلية الملك عبد العزيز العسكرية عن غيرها من الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ

يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس بعد الانتهاء من الدراسة والتي تبلغ قرابة (3) سنوات كاملة.

يحصل الطالب الخريج على رتبة ملازم أو ملازم أول حسب التخصص الذي يخضع له كل طالب.

الدراسة في كلية الملك عبد العزيز العسكرية مجانية بالكامل.

منح مكافأة مالية للمتميزين.

للطلاب في مرحلة التخصص. يتقاضون راتباً “نصف شهر” لمساعدتهم على التفوق في المدرسة.

تتحمل الجامعة النظام الغذائي الخاص بالطلاب مع الحفاظ على توفير وجبات صحية لجميع الطلاب.

توفر الكلية السكن لجميع الطلاب.

توفر الكلية التأمين الطبي للمسجلين طوال فترة الدراسة على أن يستفيد الطالب من التأمين في جميع المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على لباس كلية الملك عبدالعزيز الحربية 2022 ، و مميزات كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 ، و محرمات الزي العسكري في كلية الملك عبد العزيز .