لباس كلية الملك فيصل الجوية 1444 / 2022 ، لقد تسائل الكثير من الأفراد ممن يبحثون عن الدراسة الجامعية بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية بكلية الملك فيصل الجوية حول التعرف على لباس كلية الملك عبدالعزيز الحربية 2022 ، كون هنالك الاختلاف في الزي العسكري من كلية إلى أخرى ، سنوضح لكم ذلك عبر السطور القادمة من مقالنا ، تابعوا معنا .

كلية الملك فيصل الجوية

كلية الملك فيصل الجوية هي مدرسة طيران تابعة للنظام العسكري، وتقع في العاصمة السعودية “الرياض”. يستمر التدريب لمدة سبعة وعشرين شهرًا. تأسست بقرار من وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبد العزيز، في 10 يناير 1968، ولكن تم افتتاحها رسميًا في 20 مايو 1970 م، تحت الإشراف الملكي للملك فيصل بن عبد العزيز. يوجد بالكلية نظام منح داخلي وخارجي لدراسة علوم الطيران الأخرى، مثل هندسة الطيران والمحاسبة والقانون. والجدير بالذكر أن الكلية تدرس باللغة الإنجليزية، ومعظم أعضاء هيئة التدريس بريطانيون. تضم كلية الملك فيصل الجوية بعض التخصصات العسكرية وكذلك تخصصات الطيران. يتم تمييز هذه التخصصات في ما يلي

تخصص الطيران.

تخصص “إرشاد مقاتل”.

تخصص “المراقبة الجوية”.

تخصص في الإدارة العامة.

تخصص “أنظمة الذراع”.

تخصص في “هندسة الطيران والمحاسبة والقانون”.

يرتدي كلية الملك فيصل الجوية

الزي الرسمي في كلية الملك فيصل الجوية هو سترة زرقاء منقوشة على الكتف الأيسر باللغة العربية “كلية الملك فيصل الجوية” وكذلك نقش “سلاح الجو الملكي السعودي” على وجه قميص من النوع الثقيل وسروال أبيض وأزرق. البيريه. الزي الرسمي للكلية لجميع الملتحقين بها والذي يحرص على توفير هذا الزي لجميع الأفراد عند التحاقهم، وسنعرض لكم أدناه بعض الصور التي توضح زي كلية الملك فيصل الجوية للعام 1444 هـ – 2022 م .

شروط القبول في كلية الملك فيصل الجوية

وضعت كلية الملك فيصل الجوية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لضمان قبولهم بالكلية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي

يشترط أن يكون الطالب الملتحق من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم متزوجًا.

اجتياز الامتحانات التي تجريها الكلية وخاصة اختبارات اللياقة البدنية.

استكمال جميع الفحوصات الطبية واجتياز المقابلة الشخصية

أن يكون الطالب من خريجي الثانوية العامة بشرط أن تكون الشهادة حديثة. يجب أن يكمل الطلب المؤهل الأكاديمي بحد أدنى 80٪.

لم يتم الحكم على الطالب المسجل في أي من الأمور المتعلقة بالشرف أو الأمانة.

يجب استيفاء متطلبات الطول والوزن وفقًا للوائح الطبية المعتمدة.

مميزات كلية الملك فيصل الجوية

تتميز كلية الملك فيصل الجوية عن غيرها من الكليات العسكرية بالآتي

تخريج كوادر عسكرية ماهرة في مجال الطيران العسكري بكافة أنواعه.

سد الحاجة فيما يتعلق بالسلاح الجوي على مستوى المملكة.

تزويد الطلاب بالمهارات والمعلومات الكافية لجعلهم على درجة عالية من الكفاءة.

يساعد الطلاب على فهم المحتوى وإكمال المهام الموكلة إليه.

رابط لكلية الملك فيصل الجوية

تحرص كلية الملك فيصل الجوية على أن تكون على تواصل دائم مع الأفراد الراغبين في الالتحاق بهذه الكلية، حيث توفر موقعًا خاصًا للكلية يمكنك من خلاله عرض جميع الأخبار والمستجدات المتعلقة بالكلية، وكذلك متابعة طلبات التوظيف. وشروط التسجيل، وغيرها من البيانات الهامة. الوصول إلى رابط كلية الملك فيصل الجوية مباشرة ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف لباس كلية الملك فيصل الجوية 1444 / 2022 ، رابط لكلية الملك فيصل الجوية ، و مميزات كلية الملك فيصل الجوية