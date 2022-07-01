لبس الطاقية والشماغ يزيد من فرص تساقط الشعر

وسلط الدكتور صالح الخميس استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، الضوء على نتائج دراسة أظهرت أن ارتداء القبعة والشماغ يزيد من فرص تساقط الشعر.

فيديو | استشاري الجلدية و التجميل و الليزر د. صالح الخميس هناك دراسة تظهر أن لبس الكاب والشماغ يزيد من فرص تساقط الشعر #day_news#الإخبارية pic.twitter.com/GhnMCGKxIA

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 يوليو 2022

وقال الخميس في لقائه مع قناة الإخبارية دراسة أجريت في الرياض أظهرت أن تساقط الشعر يزداد بعد ارتداء القبعة والشماغ لفترات طويلة.

انحدار الجريب

وأرجع استشاري الأمراض الجلدية ذلك إلى أن ارتداء القبعة والشماغ يتسبب في انحسار بصيلات الشعر. ما الذي يسبب تساقط الشعر مع مرور الوقت.

وأشار المستشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تزيد من حدة تساقط الشعر عند النساء، ومن أبرزها مادة الكلور الموجودة في حمامات السباحة.