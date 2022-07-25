لبشرة كالأطفال.. تحدي تقشير الجسم فِيْ المنزل بدون الحاجة للبيوتي سنتر أو الاسبا

من خلال تقشير الجسم فِيْ المنزل، لدى العديد من النساء، سواء أكانت صغيرات أم كبيرات، الرغبة فِيْ أن تكون أجسادهن ناعمة ومضرة للغاية طوال الوقت، حيث أن الجلد من أكثر الأشياء التي تتغير مع تقدم العمر، وذلك بسبب وجود هناك العديد من العوامل التي تفضل ظهُور علامات الشيخوخة، وكذلك بعض التجاعيد، مما يجعل من الضروري إجراء عملية تقشير فِيْ هذه المناطق، للعودة إلى حالتها بشكل أفضل مما كانت عليه، والتمتع بجسم مضيء.

مقشر للجسم فِيْ المنزل

لقد عدنا إلى أي امرأة، أو فتاة، تفكر فِيْ إجراء عملية التقشير على جسدها، أو أي شيء تريده، هُو القيام بهذه العملية فِيْ المنزل، ومن هنا تبرز الحاجة إلى معرفة كيفِيْة مساعدتها. افعل هذا أثناء وجودك فِيْ المنزل.

هناك أيضًا أمور مهمة وراء الحاجة إلى عمل مقشر للجسم، حيث تقوم هذه العملية على إزالة الجلد الميت من الجسم، مما يساعد الجلد على التنفس مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التقشير يساعد على زيادة نسبة الكولاجين فِيْ الجسم مما يؤدي إلى التمتع بجسم ناعم ومشرق.

أيضا، بعد التقشير، يمكن للبشرة الحصول على أكبر فائدة من خلال جميع العناصر الغذائية التي تترسب عليها.

لذلك حان الوقت لنقدم لك أفضل طريقة يمكنك الوثوق بها واستخدامها فِيْ عملية تقشير الجسم بكل سهُولة.

طريقة القهُوة وجوز الهند لتقشير الجسم

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهُوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

فِيْ وعاء فارغ، نضع كَمْية القهُوة التي لدينا، ثم نضيف الماء، وعلينا أن نخلطها جيدًا، ثم نضيف كَمْية زيت جوز الهند، ونخلط مرة أخرى.

بعد أن ننتهِيْ من الخلط، ونحصل على مزيج متجانس تمامًا، يجب أن نقوم بتدليك جميع أجزاء الجسم بهذا الخليط، ويجب أن تأخذ عملية التدليك شكلًا دائريًا.

نترك المزيج على الجسم بعد التدليك، لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، ثم نفرك الجسم، ثم نأخذ حمامًا دافئًا.

فِيْ نهاية مقالنا قدمنا ​​لك كل ما يتعلق بعملية تقشير الجسم فِيْ المنزل وتمكنا من عرض أفضل وصفة يمكنك استخدامها فِيْ هذا الصدد والتي ستعطيك نتائج مبهرة.