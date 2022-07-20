لبشرة مشدودة.. اصنعي كولاجين طبيعي من مطبخك لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

كولاجين طبيعي لشد البشرةتعاني الكثير من النساء مع تقدمهن فِيْ السن من ظهُور التجاعيد التي تسبب لهن عدم الراحة وتؤثر على مظهرهن الجمالي، حيث يلجأ الكثير منهن إلى استخدام المواد الكيميائية التي تؤدي إلى النتيجة المرجوة فِيْ أقصر وقت، بالإضافة إلى أنها تؤثر على البشرة. . سلبيًا عند استخدامه بشكل متكرر، لذلك يفضل الكثير منهم استخدام المواد الطبيعية التي تعطي نتيجة رائعة دون التأثير على البشرة عند استخدامها، ومن أكثر المواد الطبيعية التي تمنحك الكولاجين الطبيعي هُو اللبان الذي يعمل على شد الجلد بشكل رائع ويؤخر ظهُور التجاعيد وهذا ما سنتطرق اليه فِيْ هذا المقال.

كولاجين طبيعي لشد البشرة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تهملها المرأة وتلجأ إلى استخدام المكونات والمواد التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، يمكنك الحصول على الكولاجين الطبيعي بمكونات سهلة وبسيطة من خلال ما يلي

يحضر وعاء وتوضع كَمْية مناسبة من العلكة ويضاف كوب ماء.

اتركيه ينقع طوال الليل.

تحضر قطعة من القطن وتغمسها فِيْ المحَلْول وتمسح وجهك بحركات دائرية، وتتركها حتى يمتصها وجهك، ثم تغسل وتكرر العملية لتحقيق أفضل النتائج.

يمكنك استخدام زيت الزيتون لشد الوجه وإزالة التجاعيد عن طريق فرك وجهك به وتركه على بشرتك لعدة ساعات، ثم غسل وجهك جيدًا وتكرار العملية عدة مرات.

وصفة أخرى لشد تجاعيد الجلد

اخلطي بياض بيضة مع ملعقة كبيرة نشا وأضيفِيْ ملعقة صغيرة من العسل.

امزج جميع المكونات حتى تحصل على قوام كريمي.

يوضع الكريم على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة، ستلاحظين شد الوجه بشكل طبيعي، يجب مراعاة عدم عمل أي خط تعبيري على الوجه أثناء تطبيق الكريم، بحيث لا يتم عمل أي خط تعبيري على الوجه. لا تملك هذه .

يفرك الكريم، ثم يغسل الجلد ويرطب.

فوائد البخور المذكر للبشرة

لللبان فوائد عديدة للبشرة، وهِيْ الآتي

يعمل على شد الجلد إلى حد كبير.

يساعد على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات وتوحيد لونها.

يمد البشرة بالكولاجين الطبيعي الذي يؤخر ظهُور التجاعيد.

يخفف من آلام الجروح ويساعد كثيراً فِيْ التئامها.

يحمي من اشعة الشمس ويقلل من ظهُور خطوط الجلد.

فِيْ الختام تعرفنا على عمل الكولاجين الطبيعي لشد الجلد وكيفِيْة تحضير الكولاجين فِيْ المنزل، كَمْا تعرفنا على فوائد مضغ العلكة للبشرة.