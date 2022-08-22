لبلبة لم أندم على حب الجمهُور.. وحسين فهمي يمنحها جائزة الهرم الذهبي

كشفت الفنانة المصرية لبلبة، عَنّْ رد فعلها، بعد إعلانها تكريمها فِيْ الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وقالت لبلبة فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” “مهرجان القاهرة السينمائي شاهد على حياتي كلها عَنّْدما غنيت فِيْ صعيد مصر وعَنّْدما كنت مع عبد الحليم حافظ أول فِيْلم أتى لي وأنا طفلة”. أخذتني أمي وأخذتني إلَّى الاستوديو، شعرت برحلتي بأكَمْلها.

وأضافت “أنا فخورة بمسيرتي المهنية، ولا أندم على محبة الجمهُور. إنه الأفضل وشجعَنّْي “.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد قرر تكريم الفنانة لبلبة بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الرابعة والأربعين المقرر لها يومي 13 و 22 نوفمبر الجاري.

يأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرته التي بدأت منذ طفولته الأولى وامتدت لسنوات قدم فِيْها العديد من الأعمال المهمة، والتي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون والترفِيْه.

على جانبك؛ وتعليقا على هذا التكريم علق الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على هذا التكريم قائلا “فنانة قضت حياتها تقدم عشرات الأعمال السينمائية بمحبة وإخلاص وبذلت أشواطا كبيرة لتفعل ما تريده. تستحق أن تقدم جديرة بأن يتم تقديمها لجمهُور يحب مظهرها الساحر على الشاشة، وعلى الرغم من تفانيها على مر السنين، إلا أن حياتها مع ذلك تستمر فِيْ إثراء الصناعة بمشاركتها ولا يزال لديها الكثير لتقدمه.، وأنا كذلك. يشرفنا أن أطلعها على هذه الرحلة من خلال العديد من الأعمال التي قمنا بتجميعها سابقًا “.

من جهته، قال المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، إن لبلبة فوز حقيقي لأي مخرج، بالإضافة إلَّى كل عمل تشارك فِيْه، لما تتمتع به من قدرة هائلة على تقديم الأدوار بعفوية كبيرة، بمهارة متقنة وحرفِيْة عالية. الكاريزما. التي تجذب الجمهُور.

يشار إلَّى أن لبلبة، واسمها الحقيقي نينوشكا مانوج كوباليان، تنتمي إلَّى نفس عائلة الفنانات فِيْروز ونيللي اللتين تم تكريمهما فِيْ المهرجان بنفس الجائزة العام الماضي فِيْ نسخته الـ43.

شاركت ليبولا فِيْ العديد من الأعمال السينمائية، منها فِيْلم نيازي مصطفى “حبيبي سوسو” عام 1951، و “البيت السعيد” لحسين صدقي عام 1952، و “يا زلمني” لإبراهِيْم عمارة عام 1954، وفِيْ نفس العام شارك فِيْ فِيْلم “أربع فتيات”. و ضابط “الذي كتبه من إخراج الفنان الراحل أنور وجدي، كَمْا شارك عام 1955 فِيْ فِيْلم” الحبيب المجهُول “للمخرج حسن الصيفِيْ الذي تعاون معه مرة أخرى من خلال أفلام” سعد نغم “. 1960 “قاضي الحب” 1962.