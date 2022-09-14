لبنان.. مودعة مسلحة تغادر بنك بعد حصولها على 13 ألف دولار من مدخراتها

غادرت سيدة لبنانية مسلحة وشركاؤها أحد بنوك البلاد بعد استلام جزء من وديعتها، لتواصل سلسلة المودعين الذين يتلقون أموالهم بقوة السلاح.

قال مصدر من جمعية الدفاع عَنّْ حقوق المودعين، إن المودعة المسلحة والمتواطئين معها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة فِيْ بنك لبنان والمهجر (بلوم) اليوم الأربعاء، وخرجوا من البنك بعد حصولهم على 13 ألف دولار ونحو ستة. مليون ليرة لبنانية.

وأضاف مصدر (صرخة المودعين)، التي تدافع عَنّْ المواطنين اللبنانيين الذين توقفت مدخراتهم فِيْ البنوك اللبنانية فِيْ ظل الانهِيْار المالي، أن المرأة كانت تسعى للوصول إلَّى مدخراتها لدفع تكاليف علاج شقيقتها من مرض السرطان.

وأكد مصدر فِيْ بنك لبنان والمهجر انتهاء وضع الرهائن.