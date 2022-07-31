لبنان يحتجز باخرة للتحقيق فِيْ احتمال نقلها حبوبا أوكرانية “مسروقة”

أصدر المدعي العام التمييزي فِيْ لبنان، السبت، قرارًا بمصادرة سفِيْنة تحمل الشعير، قالت السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت إنه تم تنزيلها بشكل غير قانوني من مناطق فِيْ أوكرانيا أصبحت تحت السيطرة الروسية.

قال مسؤول قضائي إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف المديرية العامة للجمارك وقسم المعلومات فِيْ قوى الأمن الداخلي بإجراء تحقيقات أولية فِيْ قضية السفِيْنة “لوديسيا” الراسية فِيْ ميناء طرابلس بطرابلس.

وأمر عويدات، بحسب المصدر ذاته، بـ “مصادرة السفِيْنة لحين انتهاء التحقيق”، وأوعز إلَّى شعبة المعلومات بالتواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية فِيْ لبنان “لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة”، بحسب ما جرى. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

أوكرانيا هِيْ واحدة من أكبر منتجي الحبوب فِيْ العالم، وقد أعاق الُغُزو الروسي والعقوبات الغربية على موسكو صادرات الحبوب من البلدين.

وتتهم كييف روسيا بسرقة محاصيلها فِيْ المناطق التي احتلتها لاستخدامها فِيْ الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها فِيْ الخارج.

وأعلن السفِيْر الأوكراني فِيْ بيروت، إيهُور أوستاش، الخميس، أنه التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون، حيث بحثا “موضوع دخول سفِيْنة سورية ميناء طرابلس محملة بالشعير من الأراضي الأوكرانية المحتلة”.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أعلن، الجمعة، أنه تلقى “عددا من الاحتجاجات والتحذيرات من عدد من الدول الغربية عقب وصول سفِيْنة تحمل العلم السوري محملة بالدقيق والشعير”.

وأوضح، بحسب ما ورد فِيْ حساب الوزارة على تويتر، أن لبنان لم يتمكن بعد من تحديد مصدر المواد، مشيرا إلَّى أن “الجهات المعَنّْية تقوم حاليا بفحص السفِيْنة”.

تشير المعلومات الأولية، بحسب المسؤول القضائي، إلَّى أن مالك الشركة الملاحية التي جلبت البضائع هُو تركي، فِيْما تعود البضاعة لتاجر سوري، وكان من المفترض تفريغ جزء من حمولتها فِيْ لبنان والباقي فِيْ سوريا. .

وقال مسؤول جمركي، الجمعة، إنه بعد التحقق تبين أن “أوراق البضاعة سليمة ولا يوجد دليل على وصولها إلَّى لبنان مسروق”، مشيرا إلَّى أن “السفِيْنة ليس لها عقوبات خاصة منذ مرت عبر تركيا واذا كانت مشمولة بالعقوبات تم القبض عليها هناك “.

يأتي ذلك فِيْ وقت يشهد لبنان الغارق فِيْ الانهِيْار الاقتصادي أزمة حبوب، فِيْما ينتظر اللبنانيون فِيْ طوابير للحصول على أكياس الخبز المدعم. أدى الُغُزو الروسي لأوكرانيا إلَّى تفاقم الوضع، حيث يستورد لبنان ثمانين بالمائة من احتياجاته من أوكرانيا.

منذ بداية الُغُزو الروسي، علقت آلاف الأطنان من الحبوب فِيْ الموانئ الأوكرانية. وقعت كييف وموسكو اتفاقية هذا الشهر تسمح بتصدير 20 إلَّى 25 مليون طن من الحبوب المعلقة فِيْ أوكرانيا.