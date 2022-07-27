لبنان يقرّ اتفاقية قرض البنك الدولي لاستيراد القمح.. وسط أزمة خبز خانقة

وافق مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بقيمة 150 مليون دولار لتنفِيْذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، فِيْ وقت تشهد البلاد نقصاً غير مسبوق فِيْ الخبز منذ أسابيع.

يتدفق اللبنانيون يومياً على الأفران، ينتظرون فِيْ طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها. ساعات الانتظار لا تخلو من المشاكل التي تتطلب أحيانًا التدخل الأمني.

تنظم الأفران الكَمْيات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران، حول المسؤولية عَنّْ الأزمة التي تأتي فِيْ خضم انهِيْار اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ أكثر من سنتان.

أفادت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة تشريعية عُقدت فِيْ مقره بوسط بيروت، على اتفاقية القرض التي قدمها البنك الدولي.

فِيْ أعقاب الأزمة الاقتصادية التي كان البنك الدولي يصنفها ضمن الأسوأ فِيْ العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار. تضاءلت قدرة البنك المركزي على دعم استيراد السلع الحيوية، بما فِيْ ذلك القمح والوقود والأدوية.

ويتهم أصحاب المطاحن الجهات المعَنّْية بعدم توفِيْر الكَمْيات اللازمة من الدقيق الذي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان فِيْ فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفِيْه وزارة الاقتصاد. اتهم وزير الاقتصاد فِيْ حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مرارًا بعض المخابز بتخزين دقيق مدعم أو استخدامه فِيْ صناعة منتجات غير مدعومة مثل الحلويات وغيرها.

رفعت وزارة الاقتصاد، خلال العامين الماضيين، أسعار أكياس الخبز العربي المصاحبة للوجبات اللبنانية عدة مرات. أدى الُغُزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير إلَّى تفاقم الوضع، مما جعل من الصعب تصدير القمح.

تعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة شديدة بعد أن تصدع جزء من الأكياس فِيْ ميناء بيروت جراء الانفجار المروع قبل عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من أن أجزاء منه قد تنهار.

وقال متحدث باسم المستوردين لوكالة فرانس برس فِيْ وقت سابق إن لبنان يستورد ما بين 600 ألف و 650 ألف طن من القمح سنويا، 80 بالمئة منها من أوكرانيا.