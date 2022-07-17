لبياض الكوريات.. وصفة لتبيض الوجه وتصفِيْته بمكونات سحرية من مطبخك لن تتوقفِيْ عن استخدامه أبداً

تبحث الكثير من النساء عن وصفة لتفتيح وجههن وتصفِيْته حتى لون البشرة وإزالة السمرة والتصبغ، وتعد وصفات تفتيح البشرة خطوة مهمة فِيْ العناية بالبشرة، لكن عليك توخي الحذر عند اختيار الوصفة. للتأكد من أنها تتناسب مع نوع البشرة، حتى لا تسبب التهاباً أو جفافاً وسنقدم لك بعض الوصفات فِيْ هذا المقال.

وصفة لتبييض وتصفِيْة الوجه

هناك العديد من الوصفات المختلفة التي تستخدم لتفتيح البشرة، ومن هذه الوصفات ما يلي

وصفة البرتقال والكركَمْ

يعتبر البرتقال مصدرًا لمضادات الأكسدة الموجودة فِيْ فِيْتامين سي، ويساعد الكركَمْ على تفتيح اللون كثيرًا، ويتم استخدام الوصفة على النحو التالي

المكونات

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركَمْ.

ملعقة كبيرة من عصير البرتقال المركز.

طريقة التطبيق

يُحضر وعاء ويوضع الكركَمْ، ويضاف عصير البرتقال مع التحريك جيدًا، وإذا كان الخليط جافًا، تضاف قطرات إضافِيْة من العصير حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

يتم غسل الوجه وتنظيفه جيدًا قبل استخدام الوصفة، ويجب غسله بالماء الدافئ لفتح المسام.

يوضع الخليط على الجلد لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يجف الخليط تمامًا.

تغسل وجهها بالماء البارد لتزيل الخليط وتغلق المسام.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع لنتائج تبييض جيدة.

وصفة دقيق الحمص وماء الورد

دقيق الحمص فعال للغاية فِيْ تفتيح البشرة وإزالة حب الشباب والرؤوس السوداء. يحتوي ماء الورد على العديد من الفوائد للبشرة وله نتائج مبهرة فِيْ تفتيح البشرة. الوصفة تستخدم على النحو التالي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.

ملعقة كبيرة ماء ورد طبيعي.

طريقة التطبيق

يضاف ماء الورد إلى دقيق الحمص ويقلب جيداً حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة الدهُون الزائدة والغبار وآثار المكياج.

يجف الجلد بلطف.

يتم توزيع هذا الخليط على الجلد ويمكن أيضًا وضعه على الرقبة.

دلكي المزيج على وجهك بحركات دائرية للاستفادة من المزيج.

اتركيه على وجهك لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

فِيْ نهاية المقال وصفة لتبييض وتصفِيْة الوجه نذكر أكثر من وصفة طبيعية يمكن استخدامها والحصول على نتائج سريعة حيث أنها مكونة من مواد طبيعية تعطي نتائج فعالة فِيْ تفتيح البشرة ويمكن أن تستمر تستخدم. دون قلق