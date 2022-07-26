لبياض كالحَلْيب.. دلكة النشا لتبييض الجسم والوجه والتخلص من السيلوليت المزعج لبشرة كالأطفال

تعد مشكلة سواد البشرة من أكثر المشكلات التي تؤثر على الشعور بالثقة، وهناك دائمًا ميل لاستخدام مواد كيماوية لتبييض البشرة، ولكن الجلد دائمًا ما يكون عرضة للعديد من الآثار الجانبية، وبناءً عليه ينصح العديد من الخبراء باستخدام المكونات الطبيعية. و بالتحديد النشا لتفتيح البشرة تكون البشرة حوالي 5 درجات بدون أي ضرر و بالتالي سوف نوضح لكَمْ كيف يعمل النشا على تفتيح البشرة.

فرك النشا

للحصول على أقصى استفادة من تدليك النشا لتفتيح البشرة وإزالة الخلايا الميتة والتجاعيد من الجلد مرة واحدة وإلى الأبد، هذا مرتبط بالالتزام الحرفِيْ بجميع المكونات وخطوات التحضير التي سنقدمها أدناه.

المكونات

ربع كوب نشاء.

كَمْية ماء الورد للعجن.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خطوات التحضير والاستخدام.

فِيْ البداية نأخذ وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والترمس المطحون والنشا وماء الورد والليمون. وذلك دون التوقف عن الخلط، حتى نتأكد من الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك نأخذ حمامًا ساخنًا، بهدف فتح مسام الجلد، وهذه الخطوة تهِيْئ البشرة لتطبيق مساج النشا.

يتم توزيع خليط النشا على الجلد ويتم تدليك الجلد جيدًا بحركة دائرية.

يُترك الخليط على الجلد لمدة ربع ساعة تقريبًا، ويجب ترك الخليط يعمل. الجلد حتى يجف تماما.

وباستخدام لوفة ناعمة، نقوم هنا بفرك الخليط برفق على الجسم. حتى نزيل تماما بقايا خلايا الجلد الميتة.

ثم اشطف الجلد جيداً بالماء الدافئ. ثم نستخدم مرطبًا على البشرة لتنعيم البشرة تمامًا.

من الأفضل الاستمرار فِيْ القيام بهذه الطريقة مرتين فِيْ الأسبوع، حتى نحصل على النتيجة المرجوة.

فِيْ النهاية شرحنا لكَمْ كيفِيْة تحضير مقشر النشا فِيْ المنزل والذي له العامل السحري فِيْ تفتيح البشرة وتركها نقية تماما، وبالتالي يمكننا أن نقول وداعا لجميع مشاكل البشرة المزعجة، فِيْ حالة الالتزام الحرفِيْ بكل التفاصيل التي نذكرها فِيْ هذا المقال.