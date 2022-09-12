لتحصيل المدفوعات الشهرية.. أول منصة رقمية للخصم المباشر بالإمارات

أعلنت شركة Direct Dept System، إحدى الشركات الرائدة فِيْ مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عَنّْ الإطلاق الرسمي لسوق الخصم المباشر.

المنصة هِيْ أول سوق شامل عبر الإنترنت لخدمات الخصم المباشر فِيْ المنطقة.

صندوق محمد بن راشد للابتكار

يعد نظام العمق المباشر أحد قصص نجاح برنامج تسريع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، وهِيْ مبادرة أطلقتها وزارة المالية الإماراتية لدعم وتعزيز جهُود الابتكار على مستوى الدولة.

توفر المنصة للتجار والتجار على حد سواء حلولاً سهلة ومريحة تحت سقف واحد لتحصيل المدفوعات المالية المنتظمة مثل الرسوم المدرسية ورسوم التأمين والإيجار واشتراكات نادي اللياقة البدنية وغيرها من الخدمات القائمة على الاشتراكات العادية، بشكل رقمي يزيل المتاعب تمامًا من الأعمال الورقية.

تتوفر خدمات المنصة للخصم المباشر لجميع الشركات والشركات التي تتلقى مدفوعات منتظمة فِيْ مختلف قطاعات الأعمال. هِيْ منصة مستقلة وغير مرتبطة بالنظام المصرفِيْ، كَمْا أنها تخضع لقوانين وأحكام ولوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يتيح للعملاء حرية إلغاء عمليات الخصم المباشر وفق الشروط المنصوص عليها فِيْ العقود. اختتمت مع التجار.

برنامج تسريع الابتكار

رحبت فاطمة النقبي، الرئيس التنفِيْذي للابتكار وممثلة وزارة المالية فِيْ صندوق محمد بن راشد للابتكار، بإطلاق المنصة، وهِيْ قِصَّة نجاح جديدة من برنامج مسرع الابتكار، والذي يوفر الدعم للشركات الناشئة الواعدة والمبتكرة تسخير التكنولوجيا لإحداث تغيير جذري ودفع عجلة النمو والتنمية فِيْ مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدا أن صندوق محمد بن راشد للابتكار يواصل العمل باستمرار بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للمساهمة فِيْ دعم الابتكار.

قال عمير بات، المؤسس والرئيس التنفِيْذي لنظام الخصم المباشر “إن دفع مدفوعات كبيرة باستخدام الشيكات أمر شائع جدًا فِيْ الدولة للمدفوعات، ويوفر تطبيق الخصم المباشر للمواطنين والمقيمين بديلاً آمنًا وقانونيًا وسهلاً لدفع جميع أموالهم العادية. من خلال منصة واحدة وعلى أساس شهري. .

قال فِيْنس كوك، الرئيس التنفِيْذي لبنك الفجيرة الوطني، إن البنك الذي يرعى المنصة الجديدة يتطلع إلَّى استغلال التقنيات الناشئة لتحسين الخدمات المتاحة فِيْ السوق الإماراتي، مشيرًا إلَّى أن النظام يضع سلامة التشغيل وأمن البيانات كأولوية قصوى.

بدأ سوق الخصم المباشر بالفعل فِيْ قبول طلبات الفائدة من التجار والتطبيقات ذات الصلة. نظرًا لأنه نظام قانوني، يجب أن يخضع جميع التجار المشاركين فِيْ المنصة لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) الإلزامية، والتي يتم تنفِيْذها بشكل مستقل بواسطة Crif Gulf of Dun & Brad Street فِيْ الإمارات العربية المتحدة.