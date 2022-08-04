لتعزيز الإنتاج.. عقدان لـ”أدنوك للحفر” الإماراتية بأكثر من 12.6 مليار درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الخميس، عَنّْ ترسيتها عقدين بقيمة إجمالية تزيد على 12.6 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار أمريكي)، عبر شركة أدنوك البحرية، لشركة أدنوك للحفر، لاستئجار ثمانية حفارات. .

هذان العقدان، بقيمة 5.6 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) و 7 مليارات درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أمريكي)، سيدعمان هدف زيادة قدرة أدنوك لإنتاج النفط الخام إلَّى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي. فِيْ الإمارات من الغاز.

من خلال هذين العقدين اللذين تبلغ مدتهما 15 عامًا، سيمكن أسطول الحفر المتقدم لشركة أدنوك للحفر مجموعة أدنوك وشركائها الاستراتيجيين الدوليين من استغلال موارد النفط والغاز البحرية فِيْ أبوظبي، مما يخلق قيمة كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأدنوك وشركائها. .

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80٪ من قيمة العقدين إلَّى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المضافة المحلية التي تدعم النمو والتنويع الاقتصادي فِيْ دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وضمن جهُود أدنوك لتنفِيْذها. استراتيجية طموحة 2030 للنمو الذكي، يأتي هذا الاستثمار الضخم للمساهمة فِيْ توسيع عمليات المجموعة فِيْ مجال الحفر لتسريع النمو وتعزيز القيمة والاستغلال المسؤول للموارد الهِيْدروكربونية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والدعم طريق النمو الاقتصادي المستدام “.

وأضاف “يعتبر أسطول أدنوك للحفر المتقدم وقدراتها الرائدة عاملاً أساسياً فِيْ تمكين خطط أدنوك لترسيخ مكانتها كَمْورد رائد وموثوق للطاقة والانبعاثات منخفضة التكلفة”.

سيتم تأجير منصات الحفر وفرق التشغيل والمعدات لدعم عمليات الحفر فِيْ حقول أدنوك البحرية، والتي تنتج حوالي نصف الطاقة الإنتاجية لأدنوك.

تعد أدنوك للحفر أكبر شركة حفر وطنية فِيْ الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات، حيث تمتلك 105 حفارًا، من بينها 72 حفارًا بحريًا، ويعد أسطولها من أكبر أسطول الحفارات العاملة فِيْ العالم. يعتبر أسطول الحفر الضخم للشركة وخبرة الحفر المتميزة من عوامل التمكين الرئيسية للحصول على عقود حفر للمشاريع الكبيرة.

منحت أدنوك مؤخرًا عقدين بقيمة 7.49 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار) لشركة أدنوك للحفر، والتي تشمل خدمات الحفر المتكاملة للجزر فِيْ مشروع تطوير حقل الغاز فِيْ الحيل وغشا.