لتعزيز الشراكة.. الإمارات وبولندا تتفقان على برنامج تعاون اقتصادي

اتفقت حكومتا الإمارات العربية المتحدة وبولندا على برنامج تعاون اقتصادي مشترك يتضمن مسارات للشراكة وتطوير الأعمال والاستثمارات المتبادلة.

بالإضافة إلَّى التعاون على المستويين الحكومي والخاص فِيْ المجالات والقطاعات ذات الأولوية على جدول الأعمال الاقتصادي للبلدين، وأبرزها الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والنقل، والسياحة، والفضاء.

كَمْا تضمن البرنامج تقديم البرامج والتسهِيْلات التي تساهم فِيْ تسريع نمو الشركات الناشئة وتقديم الحوافز والفرص للمستثمرين والمصدرين من الجانبين بما يدعم نمو وتنويع المشاريع وأنشطة التبادل التجاري بين البلدين. .

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد فِيْ العاصمة البولندية وارسو برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية. Grzegorz Bishowiak، وزير الدولة فِيْ وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية.

شارك وفد من دولة الإمارات فِيْ أعمال اللجنة ضم راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد حامد. بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة فِيْ الإمارات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية. ورجال أعمال محليين وممثلين عَنّْ القطاع الخاص من مختلف إمارات الدولة.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات وبولندا تربطهما علاقات استراتيجية واقتصادية متميزة وراسخة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وأن الإمارات حريصة على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلَّى آفاق أوسع من التعاون الثنائي والتعاون. العمل الاقتصادي المشترك بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة فِيْ ظل وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة من شأنها أن تدعم النمو المستدام لاقتصاديات البلدين.

وقال “تعتبر الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا فِيْ المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين قرابة 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 22٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فِيْ حين بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال العام الماضي، محققة نموا بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2022.

وأضاف نتطلع من خلال اللجنة إلَّى بناء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري تساهم فِيْ زيادة نمو التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، من خلال تحفِيْز إقامة مجموعة من المشاريع التجارية، وتبادل الخبرات والمعرفة فِيْ عدد من المجالات على مستوى القطاعين العام والخاص، وتوفِيْر العوامل التمكينية للمستثمرين ومجتمع الأعمال. للاستفادة من فرص الاستثمار فِيْ كلا البلدين.

واستعرض أبرز المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة فِيْ إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل وأبرزها الخمسين مشروعا إستراتيجيا مثل برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الاستثمار العالمية Investopia، واستراتيجية جذب. موهبة.

كَمْا أطلع الدكتور ثاني الزيودي الجانب البولندي على ما يلي حول التطوير الشامل فِيْ نظام التشريعات الاقتصادية، بما فِيْ ذلك السماح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100٪، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهِيْل إجراءات تأسيس الأعمال، وبالتالي ترسيخ مكانة الإمارات كَمْركز عالمي للتجارة والاستثمار. ودعا مجتمع الأعمال البولندي إلَّى الاستفادة من الحوافز وفرص الاستثمار التي توفرها البيئة الاقتصادية فِيْ البلاد، وخاصة فِيْ قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين.