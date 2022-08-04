لتعزيز النمو.. “دناتا” توسع شراكتها مع “جول إيرلاينز” البرازيلية

قامت “دناتا” – إحدى أكبر مزودي خدمات السفر والطيران فِيْ العالم – بتوسيع شراكتها مع شركة “Goal Airlines”، الناقل البرازيلي لميزانية التشغيل.

تجربة سلسلة لـ 19 مليون مسافر

يشمل تمديد العقد مع شركة “Goal Airlines” استمرار “دناتا” لتوفِيْر مجموعة من خدمات الركاب والمريلة والأمتعة، مما يضمن تجربة مطار سلسة لأكثر من 19 مليون مسافر ومغادرة آمنة وفِيْ الوقت المناسب لحوالي 133000 رحلة سنويًا من خلال 20 مطارًا فِيْ البرازيل. عقد جديد يؤسس دناتا كَمْزود رئيسي لخدمات المناولة الأرضية فِيْ دول أمريكا الجنوبية الرئيسية.

أعرب ديفِيْد باركر، نائب الرئيس الأول لعمليات مطار دناتا، عَنّْ فخره بتوسيع الشراكة الناجحة مع خطوط جول الجوية عبر عملياتها البرازيلية الواسعة، وقال “سنواصل تقديم أعلى مستوى من الجودة والسلامة لشركة الطيران وعملائها فِيْ كل مكان. يوم.”

وقال أندريه كروز، الرئيس التنفِيْذي للعمليات فِيْ شركة GOL “كانت دناتا شريكًا مهمًا لشركة الطيران منذ عام 2016 وتقدم خدماتنا الممتازة لعملياتنا فِيْ أكثر من 20 مدينة فِيْ البرازيل. سيؤدي تمديد العقد مع دناتا إلَّى تعزيز شراكتنا وتزويد عملائنا بأفضل تجربة فِيْ المطارات. “.

تعزيز النمو فِيْ سوق أمريكا الجنوبية

وأضاف “إن استثمارنا المتزايد فِيْ البرازيل يؤكد قوة التزامنا تجاه سوق أمريكا الجنوبية وفريقنا المحترف وعملائنا العالميين. لدينا فرص نمو ممتازة وطلب قوي على خدماتنا الموثوقة والآمنة عبر القارة وسنغتنمها. فرصًا لزيادة تعزيز عروضنا وتقديم خدمات ذات جودة عالمية باستمرار فِيْ البرازيل “.

تقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر وتموين الطائرات وتجارة التجزئة فِيْ 37 دولة عبر القارات الست. خلال السنة المالية 2022/2022، تعاملت فرقها مع أكثر من 527000 طائرة، وتداولت 3 ملايين طن من البضائع، وتنزيل 39.9 مليون وجبة، وسجلت قيمة إجمالي الصفقات الرئيسية لخدمات Travel TTV بقيمة 2.3 مليار درهم (632 مليون دولار أمريكي). .

يشار إلَّى أن “دناتا” زادت استثماراتها مؤخرًا فِيْ البرازيل لتصبح المالك الوحيد لأسهم شركتها الفرعية المحلية، بينما قامت “دناتا البرازيل” خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع وجودها بشكل كبير فِيْ البلاد لتخدم حاليًا أكثر من 15 شركة طيران فِيْ 29 مطارا بفريق من 5000 متخصص فِيْ مجال الطيران الداخلي.