لتمويل عجز الموازنة.. مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه

أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه من خلال مقترحين لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي المصري على الموقع الرسمي، إن الطرح الأول بقيمة 14 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

تمول الحكومة المصرية عجز الميزانية من خلال طرح أذون الخزانة، بينما تعد البنوك الحكومية فِيْ مصر أكبر مشتري لأذون الخزانة فِيْ الطرح المحلي.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ عجز الموازنة العامة فِيْ مصر 436 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مايو الماضي.

تسعى الحكومة المصرية للحصول على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي، عبر مفاوضات بدأتها قبل شهُور، لمواجهة التطورات العالمية واستكَمْال عمليات الإصلاح الاقتصادي.

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تقوم ببعض الإصلاحات الاقتصادية تمهِيْداً للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة.

وأضاف أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ البنك المركزي المصري وتقليص فجوة التمويل وسداد أقساط الديون خلال السنوات القادمة، يعد أمرًا مهمًا فِيْ مسار مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وأضاف فِيْ تصريحات تليفزيونية أمس أن التعامل مع الطلبات المقدمة من صندوق النقد الدولي بخصوص الإصلاح الاقتصادي يتطلب وقتا طويلا، مشيرا إلَّى أن عملية طرح شركتين فِيْ البورصة فِيْ الفترة الماضية استغرقت شهُورا.

وتابع رئيس الخطة والميزانية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتطرق لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بما لا يؤدي إلَّى تذبذب سعر الصرف، مؤكدا أن البنك المركزي يتبع إجراءات و قواعد حماية سعر العملة المحلية والسيطرة على السوق وفق المعايير الدولية.

استقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية نسبيًا، حيث بلغ سعر الدولار 19.19 جنيهًا.

وكشف الفقي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فِيْ مرحلة تحديد جداول زمنية لتحديد الإصلاحات وحجم التمويل.

وبينما لم تعلن الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي عَنّْ قيمة القرض الجاري التفاوض عليه، ذهبت التوقعات بأن مصر تحتاج ما بين 5 إلَّى 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن البرنامج الجديد لمواجهة الظروف الحالية ودفع الإصلاحات الاقتصادية والتنمية.

وتوقع رئيس لجنة الخطة والميزانية بمجلس النواب أن تتراوح قيمة القرض بين 5 و 7 مليارات دولار، بما يتناسب مع احتياجات مصر الحالية، وحصة مصر فِيْ صندوق النقد الدولي.

وبحسب قواعد صندوق النقد الدولي، تبلغ حصة مصر فِيْ حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي أكثر من 2.8 مليار دولار، وتخضع آليات الاقتراض لاتفاقية التسهِيْلات الموسعة، والتي تبلغ 145٪ سنويًا من حصة الدولة العضو.

تشير بيانات الصندوق إلَّى أنه يمكن تجاوز هذه الحدود فِيْ ظروف استثنائية، بشرط أن تستوفِيْ الدولة المقترضة مجموعة من المعايير المحددة مسبقًا.

وفِيْ مذكرة صادرة عَنّْ بنك بي إن بي باريبا فِيْ وقت سابق، توقعت أن يكون مبلغ القرض 10 مليارات دولار وأكثر لتعويض وصول مصر المحدود إلَّى سوق السندات الدولية والديون. وذكر البنك أن فجوة التمويل فِيْ مصر تبلغ 7.4 مليار دولار.