لجان برنامج ضيوف خادم الحرمين 48 باص لاستقبال ونقل الحجاج

استفادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بخادم الحرمين الشريفين في برنامج ضيف الحج والعمرة واللجان المنظمة من الإمكانات والخدمات لأسر شهداء الواجب ومضيفي جمهوريات باكستان وطاجيكستان للتمتع بالراحة وإتمام مناسك الحج بكل سهولة ويسر حسب الخطة المعدة للاستقبال والإقامة بجوار المسجد الحرام والصعود إلى عرفات وإتمام مناسك الحج في مزدلفة ومنى.

48 حافلة لنقل الحجاج

تعمل لجنة المواصلات على استقبال الحجاج ونقلهم إلى الفندق من خلال 48 حافلة منها 3 لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتوفر في كل حافلة أدلة إرشادية ويعطى الحجاج أساور تتضمن اسم البرنامج وأرقام الاتصال. المفقودة.

كما تشرف الهيئة الشرعية على تعليم الحجاج وإرشادهم والإجابة على أسئلتهم وتنفيذ عدد من البرامج منها كلمات الإرشاد بعد كل صلاة في المصلى، وتوزيع كتيبات عن خصائص الحج، وطقوسه، و كل ما يحتاجه الحاج من شعائر الحج والعمرة، بالإضافة إلى استقبال الحجاج في مقرهم السكني، بالإضافة إلى الرد على الهاتف.

وقد خصصت اللجنة رقمين للتواصل مع ضيوف البرنامج والإجابة على الأسئلة على مدار 24 ساعة. كما تبث اللجنة مقاطع فيديو وفتاوى لعلماء رفيعي المستوى في المملكة عبر “الباركود” لكل حاج على ضيوف البرنامج.

تغطية إعلامية واسعة النطاق

تعمل اللجنة الإعلامية بالبرنامج على تغطية شاملة أثناء وصول الضيوف، وتنقلهم بين المشاعر من خلال التصوير وإنتاج التقارير الصحفية والتلفزيونية، وكذلك تصوير اللقاءات من خلال مختلف المتخصصين في الكتابة والتصوير والفيديو والمونتاج، وكذلك من أرشفة وإعداد التقارير اليومية ونشرها عبر الصحف والقنوات المحلية والعالمية، وكذلك نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعمل اللجنة الفنية على الإشراف على الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية للبرنامج، وتقديم الدعم الفني والفني اللازم لها، وتنفيذ متطلبات تطوير النظام، بالإضافة إلى تدريب اللجان على أنظمة وتطبيقات البرنامج، وتقديم الدعم الفني اللازم. لهم ومساعدتهم في استشارة واستخراج التقارير والإحصائيات اللازمة من النظام، وتوليد مادة إرشادية فنية لنزلاء البرنامج، والتي يتم عرضها على شاشات عملاقة، موزعة في المساكن.

رعاية صحية

كما قامت اللجنة الصحية بتزويد 3 أطباء وممرضات وسيارات إسعاف بمستلزماتهم، وتمكين مستوصفين للرجال والنساء في المساكن لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، بالإضافة إلى توفير الكراسي المتحركة لنقل المحتاجين والتجهيزات. 24 ساعة في اليوم في عرفات ومنى.

وقدمت لجنة الكفاف الوجبات والتغذية اللازمة من خلال بوفيهات خاصة للحجاج لثلاث وجبات يوميا، في مختلف ملاجئ الحجاج، فيما تقدم لجنة مراقبة المصابين الخدمات اللازمة للمصابين المستفيدين من البرنامج.من خلال مختلف المتخصصين.