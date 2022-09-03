لجذب العملة الصعبة.. إثيوبيا تفتح القطاع المصرفِيْ للاستثمار الأجنبي

تعتزم إثيوبيا فتح قطاعها المصرفِيْ أمام المستثمرين الأجانب، فِيْ خطوة تهدف إلَّى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب العملة الصعبة.

لطالما نظر المستثمرون الأجانب باهتمام كبير إلَّى القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإثيوبي بما فِيْ ذلك البنوك والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والطيران وغيرها.

كانت هذه القطاعات فِيْ السابق مقتصرة على المواطنين الإثيوبيين فقط فِيْ الدولة التي يزيد عدد سكانها عَنّْ 100 مليون نسمة وواحدة من أكبر الاقتصادات فِيْ إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لكن إثيوبيا هِيْ أيضًا واحدة من أكثر الاقتصادات تنظيماً فِيْ إفريقيا.

فتح القطاع المصرفِيْ

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم السبت، إن حكومته قررت فتح القطاع المصرفِيْ فِيْ البلاد أمام المستثمرين الأجانب، فِيْ أحدث إجراء يستهدف جذب استثمارات من الخارج.

تعمل حكومة أبي، التي تولت السلطة فِيْ 2022، على فتح قطاعات اقتصادية مختلفة، بما فِيْ ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، للمساعدة فِيْ دفع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي العام.

وقال مكتب رئيس الوزراء فِيْ منشور على فِيْسبوك إن فتح الخدمات المصرفِيْة للمستثمرين الأجانب سيدعم “تحول اقتصاد بلادنا من خلال تقويته ليكون له اتصال أفضل بالسوق الدولية”.

وأضاف أن إدخال لاعبين من القطاع الخاص إلَّى القطاع سيؤدي إلَّى المنافسة وتحسين تدفقات النقد الأجنبي وخلق فرص عمل.

وقالت هِيْئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) الرسمية على تويتر إن مجلس الوزراء وافق على هذه السياسة ووافق خلال اجتماعه على مشروع قرار بهذا الشأن.

نجاح هدف الاتصال

منحت حكومة أبي العام الماضي ترخيصًا لمشغل اتصالات خاص لكسر احتكار إيثيو تليكوم المملوكة للدولة فِيْ أحد أكثر القطاعات الاقتصادية ربحًا.

ودفعت شركة Safaricom الكينية وشركة Vodacom الجنوب أفريقية وشركة Vodafone البريطانية وشركة Sumitomo اليابانية 850 مليون دولار مقابل الترخيص.

وقال مكتب أبي فِيْ منشوره إن جذب لاعبين من القطاع الخاص إلَّى القطاع المصرفِيْ سيؤدي إلَّى المنافسة ويحسن تدفقات العملات الأجنبية ويخلق فرص عمل.

الخدمات اللوجستية

فِيْ عام 2022، قالت هِيْئة الاستثمار الإثيوبية إنها ستفتح قطاع الخدمات اللوجستية أمام المستثمرين الأجانب ولكن مع وضع حد أقصى لمشاركتهم.

فِيْ ذلك الوقت، أوضحت اللجنة أن القرار سيسمح للشركات الأجنبية بالاستحواذ على حصص تصل إلَّى 49٪ فِيْ الأنشطة اللوجستية.

أطلقت إثيوبيا حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والقروض المدعومة لتشجيع الاستثمار، لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية تركتها فِيْ أسفل مؤشرات الخدمات اللوجستية للتجارة العالمية للبنك الدولي.