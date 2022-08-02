لجنة الاحتراف “تستفز” النصر بقضية التسجيلات.. ماذا حدث

وعبر الصحفِيْ الرياضي علي العَنّْزي عَنّْ استيائه من تأخر قرار اللجنة المهنية فِيْ إدانته بالفوز على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ومدير عام نادي الاتحاد حامد البلوي المعروف بقضية “. التسجيلات “.

وصف علي العَنّْزي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، ما يحدث من اللجنة المهنية لنادي النصر بـ “الاستفزاز”.

وأثار العَنّْزي الجدل، مغردًا “ما يحدث من استفزازات اللجنة المهنية لنادي النصر فِيْ حالة التسجيلات، لا غنى عَنّْها، لأن القرارات جاهزة وكل شيء جاهز، لماذا التأخير إصدارها ”

وتابع الكاتب الرياضي “الفوز لا يجب أن يكون لصالح اللجان والتحكيم، لكنه يحتاج إلَّى منافسة عادلة ومنح الجميع حقهم. كلنا نثق فِيْ الاتحاد السعودي، فلا تضعف هذه الثقة!”.

الجدير بالذكر أن نادي النصر تقدم بشكوى رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم “فِيْفا” منذ فترة طويلة ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن فِيْ الاتحاد السعودي لكرة القدم، زاعم فِيْها أن ودارت مفاوضات سرية بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلعاوي وحمد الله أثناء وجوده فِيْ الفترة المحمية من عقده مع النصر.

وقال المدير التنفِيْذي للاتحاد، حميد البلوي، إن اللجنة المهنية ليس لديها اختصاص للتحقيق فِيْ قضية الحمد الله. كَمْا يتم النظر فِيْ القضية من قبل غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لاتحادات كرة القدم “الفِيْفا”.

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