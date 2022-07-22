لجنة الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تجتمع بالقاهرة غدا

من 23 إلَّى 25 يوليو، تستضيف القاهرة اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن.

ويرأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة فِيْ الدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفِيْذية يومي 23 و 24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث. الشركات المشاركة فِيْ المبادرة. والأردن.

تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

وفِيْ هذا السياق قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفِيْن جامع إن اجتماع اللجنة العليا يأتي فِيْ إطار مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات والأردن والتي تهدف إلَّى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي. من خلال توطين الصناعة والتوسع فِيْ مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وتأمين سلاسل التوريد.

وأشارت إلَّى أن الاجتماعات ستناقش الاتفاق على عدد من المشاريع فِيْ العديد من القطاعات الإنتاجية، بما فِيْ ذلك الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، فضلا عَنّْ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

اجتماعات مكثفة

وأشار الوزير إلَّى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة على مستوى اللجنة التنفِيْذية بهدف تطوير آليات تنفِيْذ الشراكة التكاملية ودعم الجهُود المشتركة لتشجيع شركات القطاع الخاص فِيْ الدول الثلاث على الانضمام إلَّى المبادرة.

وأكدت أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف عددًا من المشاريع فِيْ مجالات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأغذية المصنعة والأسمدة والتعبئة وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلَّى إنتاج المنسوجات والسيليكا والألمنيوم. الصهر باستخدام الطاقة المتجددة. تنفِيْذ هذه المشاريع.

وأشار جامع إلَّى أن الشراكة تدعم الجهُود المشتركة لتعزيز احتياجات الدول الثلاث من الغذاء والدواء فِيْ ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية، منوها بالدور المهم للقطاع الخاص فِيْ مصر والإمارات والأردن فِيْ تنفِيْذ المشاريع المستهدفة. ضمن المبادرة مما يساهم فِيْ تكامل سلاسل القيمة وتوفِيْر المزيد من فرص العمل. .