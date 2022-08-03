لجنة القبول الموحد فِيْ الجامعات الحكومية والتقنية 1444 “الجدول الزمني” والشُروطْ العامة للقبول

أعلنت لجنة القبول الموحدة للجامعات الحكومية فِيْ المملكة، الكليات التقنية بالرياض، 1444، عبر الموقع الرسمي، أن نتائج القبول للفحص الأول ظهرت يوم الاثنين 1-8-2022، وبدأت إجراءات تأكيد الفرز الأول إلكترونياً من خلال بوابة القبول، الخميس المقبل 2022-4-8 ستتوقف عن استقبال الطلبات، وأوضحت أن عملية التأكيد لقبول الفرز الأول ستكون فِيْ الساعة الثانية عشرة، وبعد ذلك لن تقبل الطلبات. .

لجنة القبول الموحد 1444 التقويم

أوضحت لجنة القبول الموحد 1444 أن الفصل الدراسي الجديد سيبدأ فِيْ نهاية الشهر الحالي أغسطس 2022، ولمعرفة جدول القبول اتبع ما يلي

فِيْ يوم “الاثنين” 01/03/1444 م الموافق 1 أغسطس 2022 تم إعلان النتائج وبدأ تأكيد قبول الإسقاط الأول من خلال رَابِطْ البريد الإلكتروني لقبول.

“الخميس” 1444/6/1 م 2022-4-8 سيتم إلغاء المَوعِد النهائي لتأكيد الفرز الأول وأي طلبات بعد الساعة 12 ظهراً.

4 أغسطس 2022 الموافق 6-1-144 سيتم إعلان النتائج وبعد ذلك سيبدأ تأكيد قبول الفحص النهائي.

“الأحد” الموافق 9-1-1444 م 2022-8-7 م المَوعِد النهائي لتأكيد قبول آخر عرض، ويلغى القبول بعد الساعة 12 ظهراً.

سيكون الأحد 28 أغسطس 2022 هُو اليوم الأول من العام الدراسي 1444.

شُروطْ القبول الموحد فِيْ جامعات المملكة

حددت لجنة القبول الموحدة للجامعات الحكومية والتقنية سلسلة من الشُروطْ العامة التي يجب أن يستوفِيْها المتقدمون من الذكور والإناث، وهِيْ

الحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي أو ما يعادلها، سواء من خارج المملكة أو داخلها.

ألا تزيد مدة الحصول على شهادة الثانوية العامة عن 5 سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

أكَمْل بنجاح اختيار الإنجاز والمهارات.

يجب على المتقدمين استيفاء الشُروطْ التي تحددها كل جامعة على حدة.

من الضروري أن يكون المتقدم لائقًا وبصحة جيدة.

لا يتم قبول حملة البكالوريوس فِيْ الجامعات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقبل المدارس الفنية الشهادات.

إذا تم طرد المتقدم من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية، فلن يتم قبوله فِيْ أي جامعة، سواء كانت حكومية أو تقنية.

عدم تجاوز سن المتقدم ب 25 سنة شرط ضروري للقبول فِيْ الكليات التقنية.

جامعات القبول بمنطقة الرياض

وتشمل جامعات منطقة الرياض قبول كل من هذه الجامعات “الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، الأمير سطام بن عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، شقراء، المجمعة، كليات التقنية بالرياض”.