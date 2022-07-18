لجنة عشوائيات جدة تزيل 28 حيّاً وفق الخطة التنفيذية

تواصل لجنة الأحياء العشوائية بجدة عملها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث بلغ إجمالي عدد الأحياء التي تم إلغاؤها وجارٍ الإلغاء 28 حيًا من أصل 32 حيًا.

وأشارت اللجنة إلى استمرار أعمال التطهير في 8 أحياء هي (بني مالك، الورود، مشرف، الجامعة، الروابي، العزيزية، الرحاب، الربوة)، مشيرة إلى استكمالها. أعمال الإخطار وفصل الخدمات للوصول إلى مرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفق خطتها التنفيذية المعلنة والمعدلة سابقاً والتي تشمل (المنتزات – القويزة – العدل – الفضل – أم آل). – السلام وكيلو 14 شمال).