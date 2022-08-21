لجنة عشوائيات جدة تشرع غدًا بأعمال الإزالة لحي المنتزهات

تبدأ لجنة العشوائيات بمحافظة جدة أعمالها، وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، على أعمال التخليص في حي المنتزات غدا الاثنين.

فيديو | تبدأ لجنة العشوائيات بجدة غدا أعمال إخلاء حي “المنتزه”#الإخبارية pic.twitter.com/MnZnID87zc

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 21 أغسطس 2022

يأتي ذلك بعد انتهاء مرحلة الإخطار وإخلاء منازل المواطنين.

مواصلة تقديم الخدمات

وأعلنت اللجنة عن استمرار تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو من خلال موقع أمانة جدة، ومن أبرزها خدمات نقل العفش، السلال الغذائية، خدمات الإسكان الدائم، السكن المؤقت حتى التعويض أو الدائم. يتم استلام السكن وخدمة طلب التعويض.