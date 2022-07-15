لجين عمران عروس مغربية فِيْ طنجة

قادت الإعلامية السعودية جين عمران، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهُورها مؤخرا بإطلالة مغربية وتجربتها للزفاف المغربي عَنّْدما زارت طنجة فِيْ عيد الأضحى المبارك.

شاركت لجين متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، الإطلالة التي جذبت الأنظار، حيث تألقت بإطلالة الزفاف الكاملة والقفطان الأبيض المنقّط بالزخارف والخرز بأحجار الراين والتاج الكبير على رأسها.

عاشت لجين حفل الزفاف المغربي التقليدي الذي أعجبت به كثيرا، وعلقت على هذا القول “الطقوس هنا منطقية، شعب المغرب يحبك”.

وظهرت لجين جالسة فِيْ هُودج محمولة على الأكتاف، خلال حفل الزفاف بموسيقى مغربية، ولم يُعرف ما إذا كان هذا الحفل مجرد تجربة أم حفل زفاف حقيقي، خاصة أنها كانت قد أعلنت خطوبتها سابقًا.

كَمْا ارتدت لجين قفطان آخر باللون البنفسجي والأخضر مع تقليم ذهبي، ونسقته مع تاج ذهبي على رأسها، وربع كبير فِيْ الوسط، بالإضافة إلَّى جواهر تشبه شكل تاجها.

استمرت الاحتفالات بهذه الإطلالة حيث جلست على هُودج مرة أخرى، أما مكياجها فكان بألوان هادئة ومناسبة لملامح وجهها، وكانت عمران حريصة على رفع شعرها بالتصفِيْفة المناسبة. للتاج. .

حرصًا منها على مشاركة هذه التفاصيل لحظة بلحظة مع جمهُورها، شكرت لجين أيضًا شعب المغرب على استقبالهم المميز، وعلقت على صورة “فِيْ كل مرة أزور فِيْها مدينة جديدة، أتعرف على أشخاص طيبين وأحب كل مرة. للوطن “.

يشار إلَّى أن لجين عمران فاجأت المشاهدين خلال وصولها ضيفة على برنامج “مراحل” مع علي العلياني فِيْ رمضان الماضي بإعلانها خبر خطوبتها دون الكشف عَنّْ هُوية العريس ومهنته. بسبب رغبته فِيْ الحفاظ على سرية الأمور وبعيدًا عَنّْ وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء إعلان لجين ردًا على سؤال لجين حول عدد المرات التي تزوجت فِيْها، حيث ردت على الفور “مرتين”، وكشفت لاحقًا لأول مرة أنها كانت مخطوبة قائلة “أنا ملكة”.

وأشار إلَّى أنه لم يحدد بعد مَوعِد زواجه، مشيرا إلَّى أن الاستعدادات شارفت على الانتهاء، وأكد أنه لن يعلن زواجه على مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة.