لحر الصيف.. طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي السريع فِيْ البيت بمكونات سهلة

فِيْ أوقات الصيف الحارة نحتاج إلى طريقة لعمل الآيس كريم، لأنها تمنح الشخص إحساسًا قويًا بالانتعاش، وكذلك البرودة بالإضافة إلى النكهة اللذيذة التي لا يقاومها كبير ولا صغير، وبناءً على ذلك نقدم لك أفضل الطرق لعمل ذلك فِيْ هذه المقالة اليوم، بحيث يمكنك تحضيرها فِيْ المنزل بطريقة سهلة وآمنة، حيث أننا لا نضمن هذه المنتجات الخارجية، لأنها تحتوي على الكثير من الأضرار لنا ولأطفالنا. لذلك إذا كنت ترغب فِيْ صنع أجمل وألذ آيس كريم بيديك، فاتبع الخطوات حتى النهاية.

كيف تصنع الآيس كريم

نحب دائمًا أن نجلب الفرح والسرور لأطفالنا بالأشياء التي يحبونها، لكننا نبحث عن أكثر الطرق اقتصادية التي نحقق من خلالها أفضل النتائج، ومعنا ستحقق كل رغباتك، جرب هذه الطريقة وستحققها . أنا لست نادما على الإطلاق.

المكونات

1/2 كوب سكر ويفضل أن يكون أبيض.

كوب كبير من كريمة الخفق الثقيلة.

كوبان ونصف من الحَلْيب.

ملعقتان صغيرتان من النكهة المفضلة لديك.

كيف تستعد

نأخذ القدر ونضعه على النار.

بعد ذلك نضع كل السكر بالإضافة إلى الكريمة والحَلْيب.

ثم نعمل على التحريك باستمرار حتى لا تحترق، ونجعل النار منخفضة جدًا حتى نتحقق من ذوبان السكر تمامًا.

ثم سخني هذا الخليط حتى يصبح ساخنًا بالفعل، إذا لاحظت ظهُور الرغوة على شكل حَلْقة حول الحافة، أغلقها.

ثم بعد ذلك نقوم بنقل هذا الخليط إلى وعاء قابل للطي، على سبيل المثال يمكنك استخدام كوب من أكواب القياس ولكن يمكنك اختيار الحجم الكبير.

ثم نضع الصلصة المفضلة لدينا ونخلطها جيدًا لمدة ساعتين على الأقل حتى نحصل على النتيجة التي تطمح إليها.

ثم نضع هذا الخليط فِيْ الآلة لصنع الآيس كريم. نقوم بتشغيله واتباع تعليمات التشغيل.

ثم عندما يحين الوقت نقدمه. ويمكننا وضع بعض المكسرات والفواكه فِيْ الأعلى لجعلها مغذية.

لذلك قدمنا ​​لكَمْ أعزائي أفضل طريقة لصنع الآيس كريم. فِيْ الواقع، إنه سهل وستجد أن أطفالك سيستمتعون به حقًا.