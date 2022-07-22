لحظة إحباط تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة

أعلنت مصلحة الزكاة والمكوس والجمارك، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، تصل إلى نحو 15 مليون حبة، بعد العثور عليها مخبأة في شحنة وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي. . ميناء.

#lay_safe | إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تصل إلى حوالي 15 مليون حبة تم العثور عليها مخبأة في شحنة من “آلة تصنيع بلوك الخرسانة” وردت عبر ميناء جدة الإسلامي وبالتنسيق مع تضمين التغريدة حجز متلقي الضبطيات داخل المملكة https//t.co/8HeIaXZaYc pic.twitter.com/7V8B4hUiqp

– مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك (Zatca_sa) 22 يوليو 2022

تفاصيل الحادث

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن شحنة واحدة إلى المملكة هي “آلة لتصنيع الكتل الخرسانية” قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، مضيفة أنها عثرت خلال عملية التفتيش والتفتيش على الشحنة على 14.976.000. حسابات. مخبأة تقنيًا في تجويف الماكينة.

وأوضحت الهيئة أن متلقي المواد المهربة تم توقيفه داخل المملكة، بالتنسيق المسبق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لضمان ضبط متلقي الضبطيات.

تعزيز الرقابة الجمركية

وأوضح أنه يواصل تعزيز الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات من المملكة، ويدعم محاولات التهريب ومحاربة التهريب بجميع أشكاله وأساليبه، لتحقيق إحدى أهم مهامه المتمثلة في الأمن. وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال الاتصال بالرقم المخصص للتقارير الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، مؤكداً أنه يتلقى من خلال هذه القنوات شكاوى تتعلق بجرائم التهريب ومخالفات أحكام النظام الجمركي الموحد بسرية تامة، مع مكافأة اقتصادية للمشتكي في حال ورود معلومات. التقرير صحيح.