لحظة العثور على أب وابنه فُقِدَا في صحراء حائل

كشف متطوع في فريق الإنقاذ، عثر على مفقود وابنه في صحراء حائل، تفاصيل العثور على المفقودين.

فيديو | قصة المفقودين في الصحراء. المتطوع في فريق الإنقاذ مبارك النماسي الأب يبتعد عن ابنه المحتضر ولا يراه#جدول اليوم pic.twitter.com/CBRmzdyPwG

– برنامج اليوم (Studioekhbariy) 14 يوليو 2022

وقال مبارك النماسي إنه وجد شماغ معلقًا من الأشجار، وقادته الممرات إلى الأب الذي كان متعبًا جدًا، بعد أن ضل طريقه مع ابنه في الصحراء.

وأشار إلى أن الأب طلب من ابنه عدم الخروج من السيارة وترك الماء له، محذراً إياه من توفير الماء ؛ ثم غادر حتى لا يراه ابنه المحتضر، مدعيًا أنه سيخرج لطلب المساعدة.

ابحث عن الأب

وأشار إلى أن أحد البدو في المنطقة رأى الأب عندما كان يبحث عن المساعدة، لكنه لم يحدد ما إذا كان راعياً أم متنزهًا، فأبلغ الفريق وتم تتبع المسار واستمر البحث حتى تم العثور على وجدت.

وأضاف خلال مداخلته على قناة الإخبارية “أولاً وجدنا الأب وكان متعباً للغاية، ثم وجدنا الابن، وعندما رأيناه شعر أن الله أرسلنا لإنقاذه”. هذا هو تاسع شخص يتم إنقاذه في الصحراء من قبل الفريق.