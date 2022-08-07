لحظة سقوط طائرة تابعة لنادي الطيران بالحريضة في البحر

تحطمت طائرة تابعة لنادي الحديدة للطيران قبالة سواحل منطقة عسير وألحقت أضرارا جسيمة، فيما تم إنقاذ قائدها ومرافقيها من قبل حرس الحدود.

تفاصيل الحادث

وأشار مكتب مباحث الطيران، في بيان عبر تويتر، إلى أن الحادث وقع أمس الجمعة الساعة 1538 بالتوقيت العالمي، بالقرب من مدرج نادي الحديدة للطيران، على بعد نحو 30 مترا في البحر.

وأضافت هيئة مباحث الطيران أن حرس الحدود أنقذوا الطيار ومرافقيه ونقلوا إلى مستشفى عسير المركزي بأبها.

الطائرة المتضررة

وتابع البيان كما تم سحب الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضرار بالغة، وبعد ذلك مباشرة باشرت مباحث الطيران بإجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات وملابسات الحادث.

ظهر مقطع فيديو متداول، رصدته صحيفة “المواطن” على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط الطائرة في البحر، بعد أن فقدت توازنها.