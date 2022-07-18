لحظة مميزة.. القمر يقترن بأجمل كوكبين هذا الأسبوع

قال الدكتور خالد الزقاق الخبير في الأرصاد الجوية وعلم الفلك، إن القمر سيرتبط هذا الأسبوع بأجمل كواكب، بطريقة رائعة جديرة بالملاحظة والتصوير.

الاقتران وهو أقرب مسافة بين شيئين. وعادة ما يطلق عليه الأجرام السماوية. ولهذا يسمى عقد النكاح عقد النكاح لأنه تقارب بين شخصين بعيدين جدا. ويولد اقتران الشمس بالقمر بداية الشهر الهجري الجديد.pic.twitter.com/t6sbihpUhL

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 18 يوليو 2022

وأوضح الزقاق في مقطع فيديو على حسابه على تويتر، أن أبعد مسافة بين جرمين سماويين تسمى الاستطالة، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أقصى نقطة إضاءة له، ويحدث بين الشمس والكواكب.

وأضاف أن أقرب مسافة بين الشمس والكواكب تسمى بالتزامن وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أدنى درجة سطوع له.

الاقتران و اشهرها

وأشار إلى أن أشهر حالات العطف هي الشمس والقمر وهي المرحلة التي تلي ولادة الشهر الهجري الجديد، مشيرا إلى أن أبعد مسافة بينهما تسمى الإبدار وأقرب مسافة. يطلق عليه العيسر.

وأضاف الزقاق أنه خلال هذا الأسبوع سيرتبط القمر بأجمل كواكب بطريقة رائعة تستحق المشاهدة والتصوير.

الخميس سيقترن بالكوكب الأحمر “المريخ”، وأطلق عليه هذا الاسم، لأن أرضه مغطاة بأكاسيد الحديد.