لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة

مقطع فيديو وثق لحظة وصول سفينة الملك “الجبيل” إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا.

فيديو عاجل | وصول سفينة جلالة الملك “الجبيل” إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا#الإخبارية pic.twitter.com/9Hm5LNmS9p

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 25 أغسطس 2022

السفينة هي الأحدث في العالم في أسلوبها القتالي. وهو الأول من مشروع سفينة السروات، والذي يتضمن تصنيع وبناء 5 سفن حربية حديثة، ولديه إمكانيات للتعامل مع كافة التهديدات، ويضم أحدث الأنظمة القتالية على متنها، بطول 97 مترًا ووزنه 2500 طن.

حفل استقبال لسفينة جلالة ملك الجبيل

القوات البحرية السعودية تستعد لاقامة حفل استقبال الباخرة “جلالة الملك جبيل”.

الجدير بالذكر أن قائد القوات البحرية رفع العلم السعودي إيذانا بدخوله الخدمة مع القوات البحرية الملكية السعودية.

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبد الكريم القين في حفل تدشين سفينة جلالة الملك “الجبيل”.