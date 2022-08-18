فيديو لحظه وفاة الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي اثر اصطدام سيارته بإبل سائبه في حائل

فيديو لحظة وفاة الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي اثر اصطدام سيارته بإبل سائبه في حائل، أعلنت وسائل الإعلام السعودية في صباح يوم الأربعاء السابع عشر من شهر أغسطس خبر وفاة الشاب عبدالرحمن بم عليان الطهيمي، وذلك أثر حادث سير مروع ومؤلم، مما تفاعل الكثير من اقربائه وأصحابه مع هذا الخبر المؤلم، حيث اصطدمت اثر اصطدام سيارته بإبل سائبه في حائل أدى الى وفاته على الفور، كما وتم نشر فيديو وفاة الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي .

سبب وفاة عبدالرحمن عليان الطهيمي

أصبح عبد الرحمن عليان الطهيمي ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع يوم الاريعاء حيث اصطدمت سيارته بإبل سائبة ، مما أدى الى انقلاب سيارته الخاصة ووفاته على الفور، وقد وقع حادث عبد الرحمن الطهيمي في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، وبعد وفاة عبد الرحمن الطهيمي من الأخبار المؤلمة جدا، والصاعقة، وعبر نشطاء السوشيال ميديا، عن أسفهم لرحيل الشاب عبد الرحمن عليان الطهيمي.

من هو عبدالرحمن عليان الطهيمي ويكيبيديا

يعد عبد الرحمن الطهيمي من الشخصيات البارزة والمعروفة في المملكة العربية السعودية، وينتمي عبد الرحمن الى عائلة الطهيمي وهي من العائلات المعروفة والمشهورة في السعودية، وينتمي الى عائلة مشهورة وكبيرة، وفي الآونة الأخيرة اصبح اسم عبدالرحمن عليان الطهيمي ترند عبر وسائل الإعلام وذلك عند تعرضه الى حادث سير في سيارته أثناء تعرضه بإبل سائبة أدى وفاة الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي، والجدير بالذكر بأن عبد الرحمن الطهيمي من الشخصيات المهمة والبارزة والمحبوبة في عائلته.

فيديو وفاة عبدالرحمن عليان الطهيمي

تلقت وزارة الصحة اتصال خاص بوقوع حادث سير مروع في مدينة حائل في السعودية بالقرب من قرية الشعلانية، حيث هرعت سيارة الاسعاف الى المنطقة، وحسب المصادر بأن حادث السير وفاع مع الشاب عبد الرحمن الطهيمي أثر تعرضه لأبل هائج أدى حادث سير مفجع جدا، كما كان هذا الخبر مؤلم وصدمة كبيرة لمحبيه وأقربائه، وتداولت وسائل الإعلام السعودية فيديو لحظة وفاة الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي وكان صادم جدا.

تعرض الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي الى حادث سير كبير ومروع في مدينة حائلة إثر اصطدام سيارته بالإبل سائبة ، ادى الى وفاة عبدالرحمن بن عليان على الفور، كما وتم نشر فيديو وفاة الشاب عبدالرحمن بن عليان الطهيمي.