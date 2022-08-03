لخدود ورديه.. خلطة سحريه لتوريد الشفايف والخدود وتبييض البشرة من اول استعمال

موضوعنا اليوم هُو كيفِيْة وكيفِيْة استخدام جذر الشمندر لملء الشفاه، مع تقدم العمر أو بسبب العوامل البيئية والتآكل وسوء التغذية وغيرها من الأسباب، تبدأ الشفاه فِيْ فقدان لونها الطبيعي الأحمر وتصبح باهتة مما يؤثر على مظهر الشفاه. الوجه أحمر الشفاه يبرز جمال الوجه مهما كانت ملامحه، ويحتوي البنجر على فائدة كبيرة جدا لصحتنا لأنها غنية بالعديد من الفِيْتامينات والحديد والعناصر الغذائية التي تعيد نشاط الجسم وتجعله أقوى فِيْ الوجه. ومقاومة المرض.

استخدام البنجر لتزويد الشفاه.

مكونات الوصفة –

بنجر كبير.

نصف ملعقة كبيرة عسل نحَلْ أبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

خطوات التحضير –

يُقشر الشمندر ويُهرس جيدًا بالمطحنة المنزلية، ثم يُضاف باقي المكونات إلى الشمندر ويُمزج جيدًا.

بعد ذلك، دلكي المزيج برفق على شفتيك واتركيه على شفتيك كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش، واستمري لفترة معينة، وسترى أفضل النتائج بعد فترة قصيرة.

كيفِيْة عمل أحمر خدود طبيعي بالفازلين

مكونات الوصفة –

كريم الفازلين الطبيعي.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ألوان طبيعية يمكنك إحضارها من العطار.

بودرة ظلال العيون.

طعم ونكهة طبيعية.

الفانيليا السائلة.

ماء الورد.

أي زيت أساسي وهُو زيت اللافندر.

خطوات التحضير –

أحضر علبة قشدة قديمة وتأكد من تنظيفها جيدًا حتى لا تبقى شوائب ولا حتى قطرات ماء.

بعد ذلك، اخلطي كريم الفازلين والزيت العطري معًا ثم ضعيهما فِيْ حمام مائي حتى يختلطوا مرة أخرى ويصبحوا سائلين ويذوبان فِيْ بعضهما البعض.

ثم أضيفِيْ باقي المكونات إلى الخليط حتى يصبح متماسكاً قليلاً واتركيه ليبرد حتى لا يسبب أي تهِيْج أو احمرار.

ابدئي فِيْ دهن المزيج بيديك أو بفرشاة وضعي أحمر الشفاه على شفتيك، مع الحرص على عدم تقريبه من عينيك أو حول فمك حتى لا يؤثر عليهما سلبًا.

اتركي المزيج على شفتيك ويمكنك استخدامه كأحمر شفاه يومي لا تغسليه لأنه يتكون من مكونات طبيعية ومفِيْدة للبشرة ويحقق احمرار الشفاه بشكل طبيعي.

الكركديه والعسل لتغذية الخدين والشفتين.

لتغذية خديك وشفتيك بشكل طبيعي، أنصحك بتجربة الكركديه.

نصف كوب من الماء المغلي ينقع الكركديه لمدة عشر دقائق.

يُصفّى المزيج وتُقطع أوراق الكركديه مع مزجها بملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من القهُوة.

اغسلي وجهك وضعي الخليط فِيْ حركات دائرية.

اتركي الخليط لمدة عشر دقائق واغسلي وجهك.

نظف الوجه بالكامل بقطعة قطن مبللة بماء الكركديه مرتين فِيْ الأسبوع.

الليمون لتزويد الشفاه

يشتهر الليمون بخصائصه الطبيعية العديدة ويمكن استخدامه لتغذية الشفاه.

عن طريق تحضير خليط من عصير الليمون والجلسرين مع العسل.

يوضع الخليط على الشفاه، ويفرك بلطف قبل النهُوض من الفراش.

كرري الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات فِيْ الأسبوع لمدة شهر إلى شهرين حتى تحصلي على أفضل النتائج.

توريد الكركَمْ للشفاه