لخريف 2022. . جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل 127 طالبًا

استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 127 طالبًا جديدًا فِيْ الفصل الدراسي خريف 2022، ليصل العدد الإجمالي للطلاب إلَّى 259 طالبًا.

نظرًا لتميز أعضاء هِيْئة التدريس فِيْ MBZUAI وخبراتهم وأبحاثهم المنشورة، استمرت الجامعة فِيْ جذب الطلاب المتميزين من أكثر من 25 دولة، حيث استقطبت لأول مرة طلابًا من اليابان وإثيوبيا وفِيْتنام وسريلانكا وزيمبابوي وإندونيسيا، والعراق. بينما التحق بالجامعة 23 طالبًا بعد تخرجهم من أفضل 100 جامعة فِيْ العالم.

تشكل الإناث حوالي 32 فِيْ المائة من الطلاب الجدد، بما يتماشى مع رؤية الجامعة لتشجيع مشاركة النساء فِيْ مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواصلة دراساتهن العليا ودخول الأوساط الأكاديمية أو البحثية.

تنافس عدد كبير من المتقدمين على هذه المقاعد الأكاديمية، حيث استقبلت الجامعة 3668 طلبًا ومعدل قبول 3.73 بالمائة للانضمام إلَّى برامجها الحالية والتي تشمل ثلاثة برامج ماجستير وثلاثة برامج دكتوراه، فِيْ الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية. .

قال البروفِيْسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي “الجامعة مؤسسة بحثية، لذلك تتركز جهُودنا على تطوير المواهب فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير جيل يضم بناة المستقبل والمبتكرين، المفكرين والقادة فِيْ هذا المجال “.

وأضاف “فِيْ هذا الفصل الدراسي الجديد، نستقبل نخبة من أفضل الطلاب من الجامعات العالمية المرموقة الذين سينضمون إلينا لتطوير مؤهلاتهم الأكاديمية وتطوير تطلعاتهم فِيْ مجال ريادة الأعمال. والمساهمة فِيْ التقدم العلمي والنمو الاقتصادي من أجل عالم أفضل.

تواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لعب دور محوري فِيْ ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كَمْركز دولي للتميز فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي من حيث البحث والابتكار. المدينة الصناعية الرابعة واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

يمتلك الخريجون المهارات والخبرة اللازمة لبدء وظائف فِيْ المجال الصناعي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها أو العمل فِيْ المؤسسات الأكاديمية الرائدة.

جدير بالذكر أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي احتلت المرتبة 30 عالميًا، فِيْ الذكاء الاصطناعي، ورؤية الكَمْبيوتر، والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، متقدمة على العديد من الجامعات البحثية الشهِيْرة حول العالم، مثل جامعة ميشيغان، جورجيا للتكنولوجيا.، وجامعة تورنتو فِيْ أمريكا الشمالية، وإمبريال كوليدج لندن، ومدرسة البوليتكنيك فِيْ لوزان، وجمعية ماكس بلانك فِيْ أوروبا، وجامعات مرموقة أخرى.

تسعى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلَّى تمكين جيل جديد من القادة فِيْ هذا المجال، من خلال تعليم استثنائي ونموذج أكاديمي فريد يركز على أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عَنّْ التميز الأكاديمي.

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تأسيسها، تم الاعتراف بالجامعة عالميًا لأبحاثها الاستثنائية وأعضاء هِيْئة التدريس الذين قادوا أو شاركوا فِيْ قيادة عدد كبير من مؤتمرات الذكاء الاصطناعي العالمية فِيْ عام 2022، بما فِيْ ذلك مؤتمر مجتمع اللغويات الحاسوبية، والمؤتمر الدولي للتعلم الآلي، ومؤتمر التعلم والتحليل السببي. مؤتمر عدم اليقين فِيْ الذكاء الاصطناعي.