لدعم الأمن الغذائي.. مصرف الإمارات للتنمية يمول مشاريع الزراعة الحديثة

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وبنك الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم بشأن برنامج تمويل المشاريع الزراعية الحديثة فِيْ مجال الأمن الغذائي.

بهدف تقديم حلول تمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساهمة فِيْ النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل دعم قطاع الأمن الغذائي، وهُو أحد القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها البنك. على تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية لبيئة الأعمال فِيْ البلاد.

بنك الإمارات للتنمية ؛ المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفِيْذي لبنك الإمارات للتنمية.

وتأتي المذكرة فِيْ إطار جهُود الوزارة لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي فِيْ إطار استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، واستناداً إلَّى سعيها لتطوير برامج لرفع مساهمة قطاعي البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فِيْ تأمين الأمن الغذائي والحيوي فِيْ دولة الإمارات، وفِيْ إطار دور بنك الإمارات للتنمية ضمن رؤية متكاملة لمستقبل الاقتصاد الوطني، والتي تسعى إلَّى تعزيز مكانة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للصناعة والصناعات المتطورة فِيْ الدولة. المستقبل، مع ضمان الأمن الصناعي والغذائي والتكنولوجي.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي من خلال التوسع فِيْ اعتماد النظم الزراعية الحديثة من الأولويات التي تحرص عليها وزارة التغير المناخي والبيئة. لتحقيق ضمن استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي.

وأضاف “تأتي مذكرة التفاهم مع بنك الإمارات للتنمية فِيْ إطار جهُود الوزارة لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتحفِيْز المشاريع الزراعية الحديثة فِيْما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي من خلال استكشاف الفرص وتقديم برامج التمويل المناسبة. جذب شريحة كبيرة من الشباب ورجال الأعمال “.

من جانبه قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفِيْذي لبنك الإمارات للتنمية “نركز فِيْ بنك الإمارات للتنمية على دعم القطاعات التي تساهم فِيْ التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي غير النفطي والتي لها أولوية وطنية تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام. يسعدنا توقيع هذه المذكرة التي تندرج ضمن جهُودنا لدعم قطاع الأمن الغذائي، والذي يشمل الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك وتحلية المياه وغيرها من الحلول الغذائية والزراعية القائمة على التكنولوجيا . “

وأضاف النقبي “تعكس هذه المذكرة التزامنا بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والتي تركز على تحقيق المرونة فِيْ التكنولوجيا الغذائية والزراعية، بما يعزز نظام الغذاء والمياه والزراعة فِيْ الدولة. فِيْ بنك الإمارات للتنمية. نولي أهمية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي لما له من دور محوري فِيْ تعزيز الإنتاج، ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة ستسهم فِيْ تسريع وتيرة هذا القطاع الحيوي، حيث سنعمل سويًا عَنّْ كثب لاستكشاف مجالات التعاون وتقديم حلول تمويل مرنة وتنافسية وحلول غير تمويلية لدعم الشركات العاملة فِيْ هذا القطاع وتعزيز نموه واستدامته “.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تحديد فرص التعاون المشترك فِيْ تعزيز مجالات العمل فِيْ مجال الأمن الغذائي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. والاستدامة البيئية.

وستعقد الوزارة بالتنسيق مع البنك ندوات دورية ودورات تعريفِيْة فِيْ مجالات الزراعة الحديثة والنظم والتقنيات المرتبطة بها وفوائدها ومدى مساهمتها فِيْ ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وبموجب المذكرة، سيتم تشكيل لجنة مشتركة تشرف على تحقيق أهداف التعاون بين الطرفِيْن.