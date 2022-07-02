لدعم صادراتها من الحبوب.. روسيا تخفض ضريبة التصدير

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، السبت، أنها ستخفض ضريبة تصدير زيت عباد الشمس بوتيرة حادة، بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها موسكو لحسابها.

هذا من أجل دعم شحنات تصدير زيت عباد الشمس، بينما تحوم عملة الروبل بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

دعم شحنات زيت عباد الشمس

وأضافت الوزارة فِيْ مذكرة أن ضريبة تصدير زيت عباد الشمس حددت عَنّْد 8408.7 روبل (163.3 دولار بالمعدل الحالي) للطن لشهر يوليو.

وسبق أن حددت السلطات الضريبة لشهر يوليو بالدولار الأمريكي عَنّْد 560.1 دولار للطن.

ارتفع الروبل إلَّى أعلى مستوى فِيْ سبع سنوات هذا الأسبوع، مدعومًا بضوابط على رأس المال، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​على المدى الطويل. وخسرت قرابة ستة بالمئة يوم الجمعة فِيْ تعاملات موسكو.

خفضت روسيا، التي تأثرت بالعقوبات الغربية، الضرائب على صادراتها من الحبوب بشكل حاد بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها لحسابها لدعم الشحنات فِيْ موسم التسويق فِيْ يوليو ويونيو.

تدعم روسيا شحن الحبوب إلَّى العالم

فِيْ 30 يونيو 2022، أعلنت القوات الروسية انسحابها من جزيرة الثعبان (اسمها “زميني” باللغة الأوكرانية)، وهِيْ موقع استراتيجي فِيْ البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قررت الانسحاب من الجزيرة “كبادرة حسن نية” لإظهار أن موسكو لا تعرقل جهُود الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بشحن الحبوب من أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فِيْ تصريحات سابقة، على “أننا لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية. لقد زرع الجيش الأوكراني ألغاما على الطرق المؤدية إلَّى موانئهم، ولا أحد يمنعهم من إزالة هذه الألغام، ونضمن لهم ذلك. سلامة شحنة الحبوب من خلال الموقع الرسميك “.

فِيْ خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الدولي فِيْ سانت بطرسبرغ فِيْ منتصف يونيو 2022، أوضح بوتين أيضًا أن شحنات الحبوب الأوكرانية كانت ضئيلة على المستوى العالمي. وأضاف أن أوكرانيا تصدر نحو 5 إلَّى 6 ملايين طن من القمح وكَمْية مماثلة من الذرة، مشيرا إلَّى أن هذه الكَمْية غير مهمة للاقتصاد العالمي.

وقال بوتين إن ما يؤثر حقًا فِيْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية هُو العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وحذر من أن حظر الأسمدة على وجه الخصوص يعرض المحاصيل للخطر فِيْ المستقبل.

كَمْا اتهم بوتين الولايات المتحدة وأوروبا بزيادة وارداتهما الغذائية، مما يجعل الظروف أكثر تنافسية فِيْ الأسواق العالمية. وزعم بوتين أن هذه العملية بدأت قبل وقت طويل من الحرب الأوكرانية، واصفا إياها بـ “عملية عسكرية خاصة فِيْ دونباس”.

حذر تقرير مشترك صادر عَنّْ منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من نهاية الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الحبوب العالمية فِيْ المستقبل القريب، إذا تدهُورت الحرب الروسية ضد أوكرانيا. تصدير المنتجات الزراعية.

وقالت المنظمتان إنه إذا مُنعت أوكرانيا من تصدير محصولها الزراعي، فإن أسعار الحبوب سترتفع بنسبة 19٪ مقارنة بمستواها قبل الحرب التي اندلعت فِيْ أواخر فبراير. إذا تم خفض صادرات الحبوب الروسية إلَّى النصف، فقد ترتفع الأسعار العالمية بنسبة 34٪.

يشار إلَّى أن روسيا وأوكرانيا منتجان رئيسيان للحبوب فِيْ العالم، حيث تعتمد العديد من دول العالم ومنظمات الإغاثة على إنتاج البلدين لتلبية احتياجاتها من الحبوب.