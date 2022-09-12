لدعم عملية التحول بقطاع الطاقة.. دورة استثنائية لـ”أديبك 2022″

أعلن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، أكبر حدث فِيْ قطاع الطاقة والنفط فِيْ العالم، عَنّْ جدول أعمال دورته هذا العام.

من المقرر أن تعزز دورة هذا العام مكانتها كَمْنتدى عالمي رائد لإطلاق عملية تحول واقعية وتدريجية فِيْ قطاع الطاقة.

يراجع أديبك الإجراءات التي تهدف إلَّى تحقيق الحياد المناخي ويعزز فرص التعاون بين صانعي السياسات وصناع القرار وقادة الطاقة والأعمال والمبتكرين فِيْ جميع أنحاء العالم، لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.

يوفر المؤتمر منصة لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، بما فِيْ ذلك التحولات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي المتغير وتحديات إمدادات الطاقة وحلولها المستقبلية.

يقام قبل الكأس 27

ينطلق الحدث قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” فِيْ مصر، والمقرر عقده فِيْ شرم الشيخ فِيْ الفترة من 6 إلَّى 13 نوفمبر، مستفِيْدًا من مكانة الإمارات المتميزة كَمْركز عالمي للابتكار، لتوفِيْر بوابة للتقنيات والحلول المبتكرة وفرص الأعمال والأفكار الجديدة.

قالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك للغاز الحامض ورئيس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) “تساهم أديبك فِيْ تطوير عملية تحول واقعية وتدريجية فِيْ قطاع الطاقة العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا. دور فِيْ دعم القطاع لتنفِيْذ المهمة المزدوجة المتمثلة فِيْ توفِيْر احتياجات الطاقة الحالية فِيْ العالم، مع الاستمرار فِيْ الاستثمار فِيْ أنظمة الطاقة المستقبلية.

واقع قطاع الطاقة

تعكس أجندة أديبك 2022 واقع قطاع الطاقة العالمي والمشهد الجيوسياسي المتغير، مع التركيز على مصالح الشعوب ومنتجي الطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم من خلال تحقيق التوازن بين ركائز الطاقة الثلاث، التكلفة والاستدامة والأمن.

وأضاف الهاشمي “سيعقد أديبك 2022 فِيْ أبوظبي قبل أسبوع من انطلاق الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف (كوب 27) فِيْ مصر، وقبل عام من انطلاق دورته الثامنة والعشرين فِيْ أبوظبي، باعتباره المؤتمر. يوفر منصة رائدة لقطاع الطاقة لتسليط الضوء على الجهُود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، وفرص الاستثمار والابتكار، مما يساعد على تسريع عملية التحول فِيْ القطاع ويساهم فِيْ الحد من انبعاثات الكربون. لتزويد القطاع بمزيد من مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات، من خلال الاستفادة من أفكار قادة القطاع وصانعي السياسات فِيْ العالم، وكذلك رواد الابتكار ومواهب المستقبل.

يركز برنامج مؤتمر أديبك لهذا العام على خمسة محاور استراتيجية، بما فِيْ ذلك الآثار طويلة المدى للجغرافِيْا السياسية على الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة، مما يمهد الطريق للدورتين 28 و 29 لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. حول تغير المناخ (COP)، وتحول الطاقة التكَيْفَ مع سلسلة التوريد لدوائر جديدة وحلول الطاقة منخفضة الكربون الجديدة، والابتكار وتحول الطاقة ريادة عصر جديد من التطور التكنولوجي، وأجندة إدارة جديدة القوى العاملة المستقبلية وقادة الغد.

منصة ديناميكية

قال كريستوفر هدسون، رئيس dmg Events، المنظمون لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (ADIPEC) 2022 “يوفر أديبك 2022 منصة حيوية لتبادل الأفكار المهمة، وتبادل المعرفة وإبراز الجهُود فِيْ قطاع الطاقة، الذي يمر به. التحول والاستجابة للتغيرات الأساسية. فِيْ نظام الطاقة العالمي، يجب على شركات الطاقة تعزيز الابتكار فِيْ مواجهة التغيرات الهِيْكلية المستمرة، فضلاً عَنّْ تحديات القطاع واضطراب السوق.

مع حضور أكثر تنوعًا من أي وقت مضى، يقدم المشاركون أفكارًا ورؤى جديدة من شأنها أن تلهم التفكير الإبداعي والنقدي اللازم لتحديد وتنفِيْذ الحلول للتحديات المعقدة التي نواجهها اليوم “.