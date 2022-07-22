لشعر بني جذاب.. اصبغي شعرك بالقهُوة باللون البني المميز وتغطيه مثالية للشعر الأبيض

صبغة شعر بنييعتبر شرب فنجان من القهُوة من العادات اليومية الأساسية لكثير من الناس الذين يفضلون شربه فِيْ الصباح الباكر، حيث أنه المشروب المفضل لدى الملايين ومن أشهر المشروبات فِيْ العالم. ومظهر أنثوي رقيق، ومن خلال ما يلي سنوافِيْك بالخطوات صبغة شعر بني.

صبغة شعر بني

القهُوة هِيْ إحدى الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد على تبييض وتقشير البشرة، والقهُوة هِيْ أحد المكونات المدرجة فِيْ مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والشعر، وتعمل على توحيد لون البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، وتعالج حروق الجلد. ناتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، ويقلل من ظهُور حب الشباب، كَمْا أنه فعال للغاية فِيْ صبغ الشعر والحواجب باللون البني الفاتح والداكن، ويزيل الشيب دون عودة، لأنه مكون طبيعي فعال.

كيف تستعد



قم بغلي كوب من القهُوة السميكة بالطريقة المعتادة، ثم اتركه يبرد تمامًا.

صب فنجان القهُوة فِيْ وعاء صغير وأضف كوبًا من البلسم.

اخلطي البلسم جيدًا مع القهُوة، ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من مسحوق البن المطحون إلى الخليط.

اخلطي المكونات جيدًا للحصول على قوام ناعم، ثم وزعيها على الشعر.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلاث ساعات قبل شطفه بالماء الدافئ والبلسم.

هل تغير القهُوة التركية لون الشعر

للقهُوة التركية، مثل الإسبريسو، فوائد متعددة للشعر، بما فِيْ ذلك إخفاء الشعر الرمادي وتقليل تساقط الشعر وإعطائه مظهرًا جماليًا حيويًا وملمسًا ناعمًا. لذلك يمكن استخدام القهُوة التركية للقضاء على مشكلة الشيب أو الشعر. شيب الشعر المبكر من خلال الخطوات التالية

قم بإعداد فنجانين كبيرين من القهُوة التركية بالطريقة المعتادة.

اسكبي القهُوة فِيْ وعاء متوسط ​​ثم ضعي كل شعرك فِيْ الوعاء.

دلكي الشعر جيداً بماء القهُوة التركية، مع التركيز على مناطق الشعر الأبيض.

اتركي القهُوة فِيْ الشعر لمدة ساعتين، ثم غطي الشعر بكيس حراري.

اغسلي شعرك من آثار ماء القهُوة بالماء الدافئ والبلسم.

ضرورة تكرار استخدام القهُوة التركية على الشعر الأبيض لتقليل الشيب وتقليل انتشاره.

كيفِيْة الحفاظ على صبغة الشعر