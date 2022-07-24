لشعر جذاب.. اصبغي شعرك باللون النحاسي السحري بمكونات طبيعية

صبغ الشعر النحاسيعتبر الشعر النحاسي بدرجاته المختلفة من أقوى وأشهر ألوان الشعر التي ترغب معظم النساء والفتيات فِيْ اختيارها، ويرجع ذلك إلى درجته الناعمة والرقيقة التي تعزز جمال وأنوثة المرأة. بعد ذلك، سنقدم لك أفضل طريقة لصبغ الشعر النحاسي بمواد ومكونات طبيعية من منزلك دون إتلاف أو تشقق الشعر بسبب تأثير الصبغات الاصطناعية.

صبغ الشعر النحاس

المكونات الطبيعية آمنة وفعالة على الشعر، وتعطي نتيجة مرضية للشخص، حيث أنها موجودة فِيْ كل منزل ومتوفرة، يمكنك صبغ شعرك بلونك المفضل دون الذهاب لصالون التجميل.

المكونات

كوبين من بودرة الحناء.

زجاجتان من Safin AP، حجم صغير.

عشر ملاعق كبيرة من مسحوق الكركَمْ.

كَمْية كافِيْة من الماء المغلي للعجن.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

خطوات التحضير

حضري وعاءً متوسط ​​الحجم وامزجي الحنة مع الكركَمْ.

نضيف سفن أب إلى المكونات مع التحريك المستمر، ثم نسكب الماء المغلي فوقها.

اتركي المكونات لمدة أربع ساعات حتى تتخمر تمامًا.

أضيفِيْ عصير الليمون إلى المكونات، ثم وزعي خليط الصبغة بالتساوي على شعرك، ثم اتركيه لمدة أربع ساعات.

قم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي حراري قبل غسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم.

صبغ الشعر بلون الكراميل النحاسي

المكونات

كوب ونصف من بودرة الحناء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهُوة العربية.

كوب ماء ساخن.

خطوات التحضير