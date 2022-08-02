لشعر زى الهنود.. أقوي كيراتين طبيعي لشعر ناعم مفرود خلال ساعة وبدون أضرار

بعض النساء اللاتي لديهن شعر كثيف ومجعد يترددن فِيْ مراكز التجميل على استخدام الكيراتين للحصول على شعر أملس وأملس، ولكن الكيراتين له أضرار جسيمة بالشعر، وأهمها ضعف وتساقط بصيلات الشعر. ويرجع ذلك إلى احتوائه على الفورمالديهايد، فضلًا عن ارتفاع تكلفة تمليس الكيراتين، مما دفع البعض منهم إلى البحث عن بدائل طبيعية للكيراتين لفرد وتنعيم شعرهم، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الأمور الطبيعية بدائل الكيراتين. للشعر.

أقوى كيراتين طبيعي لشعر ناعم وأملس.

جل الصبار ينعم ويحفز نمو الشعر بفضل إنزيماته ويمكن تحضير قناع الصبار على النحو التالي

قناع المكونات

5 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

50 مل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة تحضير قناع الصبار

يمكن تحضير قناع الصبار على النحو التالي

سخني الزيت، ثم أضيفِيْ جل الصبار واخلطيهم معًا.

يوزع الخليط على الشعر ثم يترك لمدة نصف ساعة.

ثم استخدمي الشامبو المناسب بالماء البارد لغسل شعرك.

كرري وضع قناع الصبار على الشعر اسبوعيا.

قناع قشر الموز للشعر

يمكنك عمل ماسك للشعر يعمل كبديل طبيعي للكيراتين باستخدام قشور الموز كَمْا يلي

مكونات قناع قشر الموز

لتحضير قناع الشعر من قشر الموز، نحتاج إلى المكونات التالية

قشور ثلاث موزات.

كوب زيت جوز الهند.

نفس الكَمْية من زيت الزيتون.

كيفِيْة تحضير القناع

حضري قناع قشر الموز للشعر بالخطوات التالية

نضع الزيوت وقشور الموز فِيْ الخلاط ونخلط جيدا.

يُغلى المزيج على نار هادئة ويترك حتى يغلي.

ضعي المزيج فِيْ برطمان وضعيه على شعرك، ثم اتركيه لمدة ساعتين.

بعد ذلك اغسلي الشعر ومشطيه وستلاحظين امتداد لمعانه ونعومته.

قناع النشا لتنعيم الشعر

تعتمد تركيبة هذا الماسك على النشا لما له من فائدة كبيرة للشعر، كَمْا يحتوي القناع على العسل وزيت الزيتون كأحد أفضل العناصر الغذائية التي يمكن أن تمد الشعر بحاجته من الفِيْتامينات.

مكونات قناع النشا

يتكون قناع النشا للشعر مما يلي

50 جرام نشاء.

10 مل من زيت الزيتون.

5 مل من العسل.

طريقة تحضير قناع النشا

يعتمد تحضير قناع لفرد الشعر من النشا على الخطوات البسيطة التالية

اخلط المكونات حتى تنسجم جيدا.

ثم يوزع الخليط على فروة الرأس وكذلك على الشعر.

بعد ذلك يتم لف الشعر بمنشفة جافة لمدة ساعة على الأقل.

أخيرًا، اغسلي شعرك جيدًا بالماء الدافئ وستلاحظين بنفسك الفرق بين قبل وبعد وضع القناع.

زيت شجرة الشاي لفرد الشعر

امزج بعض زيت شجرة الشاي بكَمْية صغيرة من الشامبو المفضل لديك وقم بتدليك المزيج فِيْ شعرك وفروة رأسك.

يستخدم كقناع مناسب لفرد الشعر ثم غسله جيداً بالماء.

يستخدم كقناع مناسب لفرد الشعر ثم غسله جيداً بالماء. يمكن تدليك الشعر بكَمْية مناسبة من زيت شجرة الشاي، وتدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق لمدة ثلث ساعة، ثم غسل الشعر جيداً.

الكيراتين الطبيعي للشعر من بذور الكتان.

بذور الكتان لتنعيم الشعر فِيْ دقائق، لذا أحضرها

4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان + كوب قهُوة من زيت الزيتون + كوب قهُوة من الماء

ضعي المكونات فِيْ قدر على نار خفِيْفة وقلبي حتى تمتزج.

قسمي شعرك وضعي الخليط من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بقناع بلاستيك واتركيه لمدة 4 ساعات، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

كرري الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع لأفضل نتيجة.

الكيراتين الطبيعي للشعر

يستخدم الكيراتين لتنعيم الشعر، لكن الكيراتين الطبيعي يساعد على تغذية البصيلات وتنعيم الشعر وتقويته.

لذلك يفضل استخدام الكيراتين الطبيعي حتى لا يتلف الشعر ويتكسر ويوصى باستخدام البيض بالزيوت الطبيعية وكذلك زيت بذر الكتان وزيت شجرة الشاي وكذلك الأفوكادو والمايونيز والكيراتين وكذلك الأفوكادو والمايونيز. الموز، حيث أن هذه الوصفات الطبيعية تحتوي على مستويات عالية من البروتين الذي يساعد على تنعيم الشعر، واكتساب القوة واللمعان، ومنع التقصف.

أعشاب الكيراتين الطبيعية

تتميز الأعشاب الطبيعية بخصائصها الطبية والعلاجية بالإضافة إلى رائحتها العطرية.

منعمات الشعر العشبية زيت خشب الصندل وزيت الورد وزيت اللافندر وإكليل الجبل وخشب الأرز.

خذ خمس ملاعق كبيرة من هذه الأعشاب وأضفها إلى ثلاثة أكواب من الماء مع ملعقة كبيرة من الخل.

اغلي هذه الأعشاب لمدة نصف ساعة ثم أضيفِيْ الخل إلى الخليط فِيْ النهاية.

اغسلي شعرك وضعي هذا السائل على شعرك للمساعدة فِيْ تنعيم شعرك وتألقه.