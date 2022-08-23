لطيفة التونسية تفجع بوفاة شقيقها

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، وفاة شقيقها الأكبر “حسن”، ظهر الثلاثاء، بحسب منشور كتبته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت لطيفة أخي الكبير حسن الغالي الطيب الطيب الحنين الرَابِطْ كنا ننتظرك لكن القدر كان أسرع رحمك الله حبيبة اختك. وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

أرفقت المنشور بصورة سوداء عبّرت عَنّْ الحداد كتب عليها “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتلقى النجم التونسي رسائل تعزية فِيْ وفاة شقيقه، منها الفنان السوري سامر المصري، الذي علق “رحمه الله، وصبر الله على قلبه”.

وعلقت الفنانة دارين حداد “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله، وصبركَمْ ربي”.

وعلقت كارلا بطرس قائلة “الله يرحم نفسه فِيْ الجنة مع الصالحين والأنبياء عزيزتي”، وكتبت الفنانة المصرية مي كساب “نجاة الله يرحمك الله ويصبر عليك”.

وتفاعلت الفنانة هِيْفاء حسين مع التدوينة بتعليق “لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكَمْ الله خيرًا حبيبي يرحمك الله ويصبر قلبك يارب”. وعلقت الفنانة العراقية شذى حسون “يرحم الله حبيبي ويصبر عليك”، وكذلك الفنانة اللبنانية رولا شامية بتعليق “الله يرحمك”. لقلبك “.

وتمنى عدد كبير من متابعي ومحبي الفنانة الرحمة والراحة لروح شقيقها الراحل، وكذلك الصبر والراحة على الأسرة، مع التعزية.

وكانت الفنانة قد تحدثت فِيْ مقابلة سابقة عَنّْ أهمية الأسرة والأخوة فِيْ حياة أي شخص، مسلطة الضوء على الروابط العائلية التي تربطها بأسرتها، مع ضرورة لقاء أخواتها فِيْ وقت معين وبشكل دوري دون انقطاع.

كَمْا تتذكر لطيفة والدتها وكَيْفَ شجعتها على أن تصبح فنانة محترفة رغم معارضة البعض منها حفاظًا على معتقدات وعادات وتقاليد المجتمع الشرقي تجاه الغناء للفتيات.