لطيفة لو حطاني ميريام فارس بدماغها فربنا موجود.. وعمري ما برد على المسيئين

استنكرت الفنانة التونسية لطيفة اتهامات مدير مهرجان قرطاج كَمْال فرجاني بمحاولة تشويه صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اختتمت هذا العام الدورة 56 للمهرجان، مسلطة الضوء على دعمها الكبير للنجمة المصرية. .

وفِيْ 22 أغسطس الماضي، اتهم الفرجاني الفنانة لطيفة بإطلاق حملات عبر صحفِيْيها لتشويه صورة المهرجان، وخاصة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب فِيْ النهاية.

تفاصيل مكالمة لطيفة مع فارس كرم

فِيْ سياق آخر ؛ كشفت لطيفة، خلال حوارها مع “العرب اليوم”، تفاصيل المكالمة الهاتفِيْة التي جرت بينها وبين الفنان اللبناني فارس كرم، بعد أن تورطت فِيْ الخلاف بينها وبين زميلتها ميريام فارس.

وكان صاحب أغنية “شورت التنورة” قد صرح مؤخرًا أن صاحبة “أنا والشوق” رفضت غناء الفنانة التونسية لطيفة فِيْ حفل مشترك لهما خلال موسم جدة.

قال فارس كرم “لا أريد أن أكون لطيفًا، أريد أن أكون لطيفًا، ولم آخذ ولا أعطي …”

كَمْا كتب فِيْ تغريدة على صفحته على تويتر “أنت فنانة عظيمة وأنت حب قلبي وعزيزة علي وأنا أكبر ولكن اسمي حد اسمك وقصتك”. هذا يشرفني، وأنت تعرفني جيدًا، مقياس تقديري واحترامي لك “.

ألبوم صغير جيد

كَمْا تحدثت لطيفة خلال المقابلة عَنّْ ألبومها المصغر الذي تم إصدار أغانيه على التوالي، وعلقت على جائزة “The Headies” التي منحتها لها الهِيْئة المنظمة لجوائز الموسيقى الأفريقية متفوقة على عدد من كبار النجوم. . .