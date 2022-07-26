لعبة العراق والسَعُودِيْة اليوم .. مَوعِد مباراة منتخب السَعُودِيْة والعراق فِيْ بطولة كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة

ننشر لكَمْ مَوعِد مباراة العراق والسَعُودِيْة اليوم فِيْ مونديال الشباب العربي 2022 تحت 20 عاما والقنوات المذاعة. حيث ينتظر جماهِيْر جولة الساحرة مباراة العراق والسَعُودِيْة التي تقام مساء الثلاثاء، فِيْ إطار مواجهات اليوم الثالث من دور المجموعات والتي تعتبر حاسمة ونهائية. فِيْ كأس العرب للشباب. يتطلع فريق أسود الرافدين للوصول إلى نصف النهائي بفوزه على نظيره الأخضر فِيْ مباراة اليوم. فِيْما يعلق المنتخب السعودي آماله على الفوز والذهاب إلى دور الـ16 مستفِيْداً من عامل التضاريس الذي يواجه نظيره العراقي ضده.

العراق والسَعُودِيْة فِيْ كأس الشباب العربي

وسيلعب المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي فِيْ كأس الشباب العربي 2022. قمة متوقعة يسعى الفريقان فِيْها للاستفادة من فرصة الفوز للتقدم إلى الدور التالي. فِيْ ذيل ترتيب مجموعتهم بدون نقاط، بعد الخسارة أمام موريتانيا بهدف نظيف، خلال منافسات الجولة الثانية من البطولة التي جمعت الفريقين بملعب داماك كلوب السبت الماضي 7-23-2022.

مباراة السَعُودِيْة اليوم

ويواجه المنتخب السعودي اليوم نظيره العراقي. فِيْ وقت لاحق تمكن من تحقيق أداء رائع خلال المباريات التي خاضها فِيْ البطولة. يتصدرون حاليًا ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط. ثم تمكن بعد ذلك من هزيمة نظيره الموريتاني فِيْ الجولة الأولى من البطولة، وسجل هدفِيْن على التوالي. فِيْ مباراة اليوم ضد العراق، يحتاج المنتخب السعودي فقط إلى التعادل للتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022.

مَوعِد مباراة السَعُودِيْة والعراق اليوم فِيْ مونديال الشباب العربي 2022

يأتي مَوعِد مباراة السَعُودِيْة والعراق ضمن منافسات الجولة الثالثة لكأس الشباب العربي تحت 20 سنة 2022. ظهر الثلاثاء 26 يوليو. تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان فِيْ الأوقات التالية.

المباراة الولاية لحظة مَوعِد مباراة السَعُودِيْة والعراق اليوم المملكة العربية السَعُودِيْة الساعة 400 مساءً مصر الساعة 1500 الإمارات العربية المتحدة الساعة 500 مساءً الكويت الساعة 400 مساءً

القنوات التي تبث مباراة السَعُودِيْة والعراق اليوم

يشار إلى أن القنوات التي تبث مباراة العراق والسَعُودِيْة اليوم ضمن بطولة كأس الشباب العربي. ومن المقرر أن يتم بثها على عدة قنوات فضائية. ومن القنوات التي تبث اللعبة ما يلي