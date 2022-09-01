“لعب 5 دقائق فقط”.. تصرف مشين يطرد لاعب الرائد فِيْ مباراة الوحدة

وشهدت مباراة الرائد والوحدة تصرفات مشينة من قبل لاعب الرائد رينيه سانتوس الذي حصل على بطاقة حمراء خلال الوقت الإضافِيْ.

حقق الرائد فوزا 1-0 على الوحدة فِيْ مباراة الفريقين على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثانية من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

شاهد تفاصيل مباراة الرائد والوحدة فِيْ دوري روشان السعودي

وشارك البرازيلي رينيه سانتوس فِيْ الدقيقة 87 بدلا من بابلو سانتوس الذي غادر الملعب مصابا.

وفِيْ الدقيقة 90 + 2 قرر حكَمْ المباراة إبراز بطاقة حمراء مباشرة للاعب الرائد رينيه سانتوس بعد أن “بصق” على لاعب الوحدة جان ديفِيْد بوغال خلال مشادة بين اللاعبين.

– سجل الرائد أول 3 نقاط من مسيرته فِيْ الموسم الجديد من مسابقة دوري روشان السعودي، بعد خسارته أمام أبها بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ مباراة الجولة الأولى، والتي احتل فِيْها الرائد المركز العاشر فِيْ الترتيب. من المنافسة. .

من جهته، سجل الوحدة، الذي صعد مؤخرًا إلَّى دوري المحترفِيْن، الخسارة الثانية على التوالي، بعد خسارته مباراة الدور الأول أمام النصر بهدف نظيف.

# اللعب الجماعي فوز التعادل يخسر فرق اهداف النقاط

10 رائد اثنين 1 0 1 0 3 13 وحدة اثنين 0 0 اثنين -اثنين 0

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