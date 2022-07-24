لعشاق الألعاب.. شاشة عصرية جديدة من “كورسير”

أطلقت شركة Corsair شاشة Xeneon 32UHD144 الجديدة، والتي تهدف إلَّى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة IPS مقاس 32 بوصة بدقة 4K Ultra HD (3840 × 2160 بكسل) ومعدل تنشيط للصورة يبلغ 144 هرتز مع دعم تقنية DisplayHDR 600.

تقوم Corsair بالترويج لشاشة الألعاب الجديدة مع دعم AMD FreeSync Premium و Nvidia G-Sync، وتضمن تقنية VESA DisplayHDR 600 أن الشاشة تتمتع بحد أقصى من السطوع يبلغ 600 شمعة ونسبة SDR كاملة تبلغ 350 شمعة.

تتميز شاشة Quantum Dot الجديدة بمجموعة ألوان sRGB و RGB كاملة، والشاشة الجديدة مزودة بمنافذ توصيل متعددة مثل HDMI 2.1 و DisplayPort 1.4 و USB-C، بالإضافة إلَّى محور USB-A الذي يتضمن منفذين مع منفذ سماعة الرأس.

تأتي شاشة الألعاب الجديدة Xeneon 32UHD144 مزودة بحامل ألومنيوم عالي الجودة، والذي يسمح بتعديل ارتفاع 11 مم، ويمكن إمالته بمقدار -5 إلَّى +20 درجة، ويمكن استخدامه أيضًا كحامل حائط أو أي حامل بديل .