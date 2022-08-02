لعشاق التميز.. صبغ الشعر بالقهُوة والكاكاو للون بني ساحر وودعي التساقط والهِيْشان

تذهب الكثير من النساء دائمًا إلى مراكز التجميل للحصول على اللون البني المميز، لكنهن يتعرضن للعديد من الآثار الجانبية بعد استخدام مكونات كيميائية لتحقيق ذلك اللون، لكن خبراء العناية بالشعر أكدوا على استخدام المكونات الطبيعية، والتي لها العامل السحري فِيْ إعطاء لون شعر مميز دون أي ضرر ولذلك سنعرض طريقة صبغ الشعر بالقهُوة والكاكاو ضمن هذا المقال.

صبغ الشعر بالقهُوة والكاكاو

لتحقيق اللون البني المميز من خلال استخدام القهُوة والكاكاو يجب الالتزام بما يلي

المكونات

كأس من الماء.

ملعقتان كبيرتان من القهُوة.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

3 ملاعق كبيرة نشاء.

زيت الزيتون.

خل التفاح.

ملعقة قرنفل

خطوات التحضير والاستخدام.

أولى خطوات التحضير هِيْ وضع كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من القهُوة مع التحريك المستمر حتى نتأكد من تجانس القهُوة مع الماء.

ثم نرفع الخليط على النار لمدة تقدر بحوالي دقيقة.

ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من النشا إلى خليط القهُوة على الموقد مع الاستمرار فِيْ التحريك.

ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام إلى الخليط مع التحريك جيدًا.

ثم نضع القرنفل وملعقة إضافِيْة من القهُوة، حتى يصبح الخليط متجانسًا تمامًا بالطريقة المرغوبة.

يُرفع الخليط على نار خفِيْفة، حتى يتم الحصول على قوام كريمي للخليط، ثم يُرفع المزيج عن الحرارة ويترك حتى يبرد.

ثم نضيف زيت الزيتون وخل التفاح إلى الخليط.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً وتجفِيْفه، ثم نوزع الخليط على الشعر بالمشط من الجذور إلى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر قرابة 3 ساعات، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ، ونحصل على اللون البني المميز بشكل طبيعي.

هنا كشفنا عن طريقة صبغ الشعر بالقهُوة والكاكاو، وأهم ما يميز هذه الطريقة هُو المكونات التي تستخدم فِيْها والتي لها العديد من الفوائد التي تحافظ على صحة الشعر بشكل عام، وهذا لا يحدث من الكل. أثناء استخدام المواد الكيميائية لصبغ الشعر.