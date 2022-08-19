لغز وفاة الشقيقتين السعوديتين يأخذ منعطفًا جديدًا

قالت السلطات الأسترالية إن جثتي الأختين السعوديتين اللتين عُثر عليهما في ظروف غامضة في شقتهما، تم نقلهما بهدوء إلى منزلهما في المملكة العربية السعودية، بينما اتخذ التحقيق منحى آخر.

تقرير السموم غير دقيق.

قالت السلطات إن نتائج تقرير السموم غير دقيقة، لذا تم طلب آخر في محاولة لتحديد السبب المحتمل وراء الوفاة المفاجئة للشقيقتين السعوديتين، إسراء عبد الله السهلي البالغة من العمر 24 عامًا وأمل عبد الله السهلي، 23 عامًا.، في منزلها في كانتربري، جنوب غرب سيدني.

وقالت متحدثة باسم قوة شرطة نيو ساوث ويلز لصحيفة ديلي ميل أستراليا أنه تم إرسال عينة إلى مركز متخصص للسموم لإجراء مزيد من التحليل والاختبار حيث يُعتقد أن تقرير السموم السابق غير حاسم.

نتائج تحقيقات الشرطة الأسترالية

بعد العثور على جثتي الأختين السعوديتين في غرف منفصلة في وحدتهما في 7 يونيو، قال المحققون إن وقت الوفاة كان أكثر من 6 أسابيع من يوم اكتشاف الجثتين، لكن كان ذلك قبل ظهور شخصية غامضة في شقته. . التاريخ.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأختين أبلغتا شركة الأمن المسؤولة عن حراسة العقار أن هناك من يتابعهما وأنهما قلقا على سلامتهما.

ولا تزال وفاتهم حتى الآن لغزا للشرطة ومثيرة لقلق الصحافة والجمهور الأسترالي حيث لم يتم إجراء أي اعتقالات والشرطة غير متأكدة من كيفية وفاة الفتاتين.