لـ”مأسسة الاستثمار والتمويل”.. عودة “يوروموني” السعودية

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء المقبل، 7 سبتمبر، حدث “يوروموني 2022”.

يعتبر هذا الحدث من أهم التجمعات الاقتصادية التي تقام فِيْ المملكة كل عام وتنظمها مؤسسة “يوروموني للمؤتمرات” البريطانية بالتعاون مع وزارة المالية السعودية ومؤتمر القطاع المالي ولمدة يوم واحد، على عكس المعتاد حيث أقيم لمدة ثلاثة أيام تحت شعار “مأسسة الاستثمار والتمويل”.

يأتي المؤتمر بالحضور بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

الآفاق الاقتصادية لعام 2022

وبحسب بيان صادر عَنّْ المؤسسة البريطانية، فإن النظرة الاقتصادية للمملكة لعام 2022 وما بعده، وإنجاز المشاريع الضخمة، ودور القطاع الخاص، ومبادرة المملكة الخضراء، وكذلك آفاق برنامج “شريك” فِيْ التنويع. اقتصاد المملكة، إضافة إلَّى إثارة التساؤلات حول تحديات المرحلة المقبلة، أبرزها إمكانية التنافس مع المملكة العربية السعودية كَمْركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتمويل، فِيْ حين أن الأسعار المرتفعة الأخيرة للأسعار العالمية. السلع ستكون أيضًا فِيْ طليعة المناقشات.

بناءً على رؤية 2030، تسعى الحكومة السعودية إلَّى مواصلة تنفِيْذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحويل الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية فِيْ البلاد، واستمرار سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية.

الواقع العقاري

سيعرض المؤتمر ملف الواقع العقاري من خلال جلسة بعَنّْوان “مأسسة سوق العقارات”، حيث سيتم استعراض حالة السوق لعام 2022 وتوقعات المشهد للعام المقبل 2023، وكذلك الخدمات اللوجستية و ما إذا كان لا يزال سوقا محروما من الخدمات، ومكانة قطاع السياحة والضيافة، ودور تفعيل صناديق الاستثمار العقاري والمؤسسات الاستثمارية فِيْ السوق السعودي.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية السعودي محمد الجدعان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر فِيْ نسخته الخامسة عشرة، إضافة إلَّى عقد مناقشات بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين، من بينهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن. عبد الله الحقيل، رئيس هِيْئة السوق المالية محمد القويز والرئيس العالمي لمستقبل التمويل “سيتي”. رونيت جوس ورئيس الاستثمار فِيْ تشانيل كابيتال بول ويلسون.